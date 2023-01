"Un bon match de reprise. Une première période équilibrée et une seconde au cours de laquelle on sentait qu’on pouvait prendre l’avantage sans y parvenir. On aurait pu espérer un peu plus parce qu’on était mieux physiquement mais globalement, c’est un bon point", résumait Julien Deconinck qui peut se réjouir d’avoir transféré juste avec Vantomme déjà solide et Falcao. Un derby d’hommes avec beaucoup de duels et deux équipes voulant se faire respecter et n’hésitant pas à commettre la faute nécessaire mais peu d’occasions, Leroux et Berte étant les seuls à se signaler avant la pause. Après le repos, un peu plus d’animation surtout du côté herseautois même si c’est Delval qui met le premier Boyard à contribution. Un centre de Mezzina est dégagé, une volée de Vantomme file au-dessus. La plus franche occasion s’offre à Bracaval qui échoue à côté à la 57e. Un petit lob d’Harduin rapproche Herseaux de la cible et du but mais rien ne sera marqué. "Un beau derby qui s’est joué à défaut d’être gagné, souriait Giovanni Huin. En deuxième période, on n’a plus trop construit, on sentait qu’on avait repris les entraînements cette semaine. Le plus important est d’avoir gardé le point face à Herseaux qui a crânement joué sa chance. On a bien tenu le choc."

Pays Blanc B – Wiers 2-1

Le Pays Blanc entame bien la partie et ne concède pas d’occasions. Cependant, Tondreau ouvre le score pour les visiteurs à la 21e suite à une erreur individuelle antoinienne. Wiers ne parvient pas à inscrire un deuxième but et juste avant la pause, Renard reprend de manière inattendue la transversale de Devillers pour égaliser. "On aurait pu mettre plus de rythme, donner plus de profondeur et ne pas tous décrocher en même temps", analyse Romain Delaby. Le Pays-Blanc rectifie légèrement le tir au retour des vestiaires et Michel fait mouche à la 55e d’un tir croisé sur un nouvel assist de Devillers. "À partir de là, on a cessé de jouer, par peur, mais on a fait preuve de solidarité. On est en plein doute, on a de nombreux absents. Je me suis gratté la tête toute la semaine pour aligner un onze", poursuit le coach. Delaby a même remplacé Renard à un quart d’heure de la fin dans le milieu de terrain.

Enghien – Hensies 3-3

Les locaux ne rentrent pas très bien dans leur match et n’appliquent pas les consignes données. Cela se ressent alors au score à la mi-temps: 0-2 par des goals sur deux frappes de Roland (19e) et de E. Ranocha (44e). Piette réduit la marque sur corner après dix minutes en deuxième période, tandis qu’Heymans permet aux siens de recoller au score à la 66e après une reprise sur coup-franc qui finit dans le plafond. Malgré un bon impact, Hensies baisse le rythme physiquement. Stevens inscrit le 2-3 à la 84e sur penalty mais Piette, de nouveau, égalise de la tête sur corner dans le temps additionnel. "On leur a rendu la pareille, Hensies ayant égalisé à cinq minutes de la fin à l’aller, dit en riant Didier Magnus, le directeur sportif enghiennois. Score logique ! Et un bon point quand tu es mené 0-2 à la pause et même 3-2 à six minutes de la fin. C’était un match de reprise, il faut encore s’affûter. On a un calendrier corsé et c’est dans les deux mois qui viennent qu’on situera notre place."

Montkainoise – Isières 0-3

De légères occasions sont à observer de part et d’autre jusqu’à la 35e, moment de la sortie sur blessure de Noiret. "On a dû changer de système de jeu alors que le nôtre déstabilisait Isières. On maîtrisait le match même si Isières nous est normalement supérieur…", détaille Fabrice Leleu. En quelques minutes la dynamique positive change de camp. Bronier inscrit deux buts, d’une tête d’abord, et d’un plat du pied. Sur la remise en jeu, une perte de balle est sanctionnée par Paelinck qui conclut un ballon distillé dans le dos de la défense kainoise. "C’est dommage car on perd le match en quatre minutes. En deuxième mi-temps, on a tenu le bon bout. On manque d’expérience. Mais on s’accrochera pour une place de barragiste."

Obigies – Étoilés Ere 1-0

"Une victoire dans l’ensemble méritée, en tout cas au niveau des occasions créées. Même si on n’a pas été efficace, on a été plus dangereux", juge Fabien Delbeeke. Obigies est récompensé à la 35e de sa bonne entame. Même si la balle "serait sortie du terrain" comme l’indique le T1 obigeois, Bonnemaison récupère le ballon sur la ligne et centre pour Pottiez qui marque d’une volée. Ere tente de pousser en deuxième mi-temps mais c’est Obigies qui se procure les meilleures possibilités. Samyn rate deux face-à-face et Dewez s’interpose sur le lob de Baudry. Celui-ci inscrira un but, annulé pour hors-jeu.

Biévène – Estaimbourg 0-4

Estaimbourg entame bien la partie et mène 0-3 à la 20e. Devianne déborde le gardien pour le premier but à la 3e. Cinq minutes plus tard, Desmet enroule un ballon depuis la gauche. Le cuir tape le poteau avant de rebondir sur Van Der Stichelen et finir au fond des filets. À la 18e, Devianne reprend un corner de Delval au second poteau, sa frappe étant déviée par Mercier avant de faire mouche. Finalement, Delattre réalise une magnifique reprise de volée à la 63e après une partie de ping-pong aux abords du rectangle, pour geler le score. "Une victoire méritée du RACE qui a produit un bon foot. En première période on était dépassé dans l’exécution et loin des joueurs. J’ai poussé un coup de gueule aux vestiaires. On a légèrement rectifié le tir en étant meilleur dans la circulation de balle", explique Alain Sterckx du côté local.

RUS Tournai – REAL B 3-1

Durant 30 minutes, l’Union pose le pied sur le ballon et met en place un pressing haut qui s’avère payant. Dès la 2e, l’Union récupère la balle grâce à ce pressing et Carvalho se charge de scorer une première fois. Avant de marquer à nouveau à la 10e sur une action similaire. Acren réagit en inscrivant le 2-1 par Nkaji à la 38e et en voyant une tête repoussée par la latte. En deuxième mi-temps, Géry Maquet, une dernière fois aux commandes avant que José da Silva ne les prennent, change de système et met Sakanoko pour avoir plus de profondeur. La REAL se crée deux belles occasions mais Carvalho score à nouveau. L’attaquant est servi en retrait par Sakanoko, trouvé en profondeur après un jeu en triangle. "Avec moins de fatigue et plus de précision on aurait pu marquer davantage mais nos adversaires auraient pu revenir à 3-2. Mais la mentalité était là et nos transferts apportent de la concurrence", pointe Géry Maquet.

Anvaing – Templeuve 2-0

À la 15e, Anvaing a une grosse occasion. Coppin isole Duvivier au second poteau mais sa frappe passe au-dessus. Les deux équipes se créent des occasions, dont un coup-franc direct des visiteurs avec une trajectoire fuyante, repoussé par Bruyneel. Anvaing est le plus dangereux mais est réduit à 10 en fin de mi-temps suite à deux jaunes de Hustache, monté au jeu en remplacement de Coppin un peu plus tôt. Une équerre pour Anvaing, un poteau pour Templeuve et une mi-temps plus tard, A. Descamps fait 1-0 d’un tir croisé. À la 78e, Broquet-Ransquin délivre une superbe passe à Duvivier. Celui-ci dribble le gardien et met en retrait à Dendauw, 2-0. Bruyneel sort une dernière parade à la 85e. "De bons points, en sueur vu les trois joueurs sortis sur blessure et la rouge. Notre force est le collectif et une personne qui débarquait en plain match n’aurait pu dire qui était à 10", dit Frédéric Rousseau.