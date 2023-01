Thumaide prend les choses à son compte et domine la partie. Tevel ouvre le score à la 24e. Les locaux répliquent avec une faute sur Duret donnant un péno transformé par Castel. À la demi-heure, Mestdagh remet les visiteurs aux commandes. Taquet, le tout jeune gardien visiteur, arrête un penalty en début de seconde période. À la 57e, Tevel sert Altruy qui porte la marque à 1-3. Dangremont et Triki auront encore des opportunités pour Ere, le score n’évoluant plus toutefois.

Squadra Mouscron – Velaines 1-1

Velaines va prendre l’avance à la faveur d’un penalty qu’on dit douteux du côté local. Bourichon ne se pose pas de question et fait 0-1. La partie va alors être partagée entre les deux formations qui ne parviennent pas à prendre l’ascendant l’une sur l’autre. El Housni va égaliser et ce avant une très grosse intervention de Carels face à Moreau qui aurait pu faire basculer les trois points dans les rangs locaux.

Esplechin – Bléharies 2-1

Les locaux vont se ménager de très nombreuses occasions en début de partie mais vont manquer d’adresse devant le goal adverse. À la demi-heure, ils sont même surpris par Marghem qui ouvre le score d’un ballon aérien qui trompe le gardien local. Dubois égalise peu après la reprise et c’est ensuite une nouvelle foire aux occasions ratées dans le chef du leader. C’est encore Dubois qui viendra les délivrer alors que l’on disputait les arrêts de jeu de la rencontre. On aime se faire peur à Esplechin…

Escanaffles – Béclers 2-5

Après une longue période d’observation passée principalement dans l’entrejeu, les locaux prendront l’avance via un but contre son camp d’un défenseur visiteur. Lust va profiter d’une mésentente en défense pour égaliser. C’est sur un long ballon que Chotin va trouver les filets et permettre aux siens de rentrer aux vestiaires avec le score de 1-2 en leur faveur. Escanaffles domine après la pause, mais c’est de nouveau Chotin qui se met en valeur en scorant à nouveau (1-3). Plasman fait 1-4. Thulier diminue l’écart en inscrivant le penalty accordé pour une faute sur Carrette. Lacman aura le dernier mot de la rencontre et fixera les chiffres à 2-5.

Pays Vert B – Hérinnes 6-0

Après une entame de match très dynamique, les locaux trouvent l’ouverture par Mundine. C’est ensuite un centre de Van Nieuwenhove qui se transforme, avec un brin de réussite, en but pour le 2-0. Un service de Selman est malencontreusement dévié dans ses propres filets par un défenseur (3-0). Decnop, Selman et Mundine auront encore de très belles opportunités. Après les citrons, Hospied isole Mundine qui porte le score à 4-0. Les deux derniers buts viendront des pieds de Selman sur autant de frappes aux 20 mètres faisant mouche.

Havinnes – Ellezelles 2-5

Havinnes trouve très vite la solution. À la 2e, Drouillon profite d’un service de Seignez pour ouvrir le score. À la 10e, M’Buy sert Seignez qui double la mise. Dewulf fait 2-1 à la 22e. Sur coup franc, Flamant rétablit la parité peu avant la pause. Après une grosse occasion pour Havinnes juste après la reprise, vient l’épisode du penalty en faveur des visiteurs qui est d’abord arrêté par Rondia, doit être retiré, touche la latte et doit de nouveau être retiré. Flamant le réussit au grand dam des locaux qui pestent sur l’arbitre. Hajaje fait ensuite 2-4 et Villyn fixe la marque à 2-5.

Rongy – Péruwelz B 0-4

Rongy livre une excellente première période et tient la dragée haute à une équipe de Péruwelz ayant reçu le renfort de quelques P1. Cortvrint va toutefois déflorer la marque juste avant la pause. Les qualités des uns et le manque de présence physique chez les autres vont se ressentir après les citrons. Bah va faire 0-2 à la 56e et récidiver à la 77e. Debruxelles fixera les chiffres.

FC Tournai B – Luingne B 1-4

Les joueurs locaux cueillent leurs adversaires à froid et ouvrent la marque par N’Diaye dès la 2e. Dupont rétablit la parité à la demi-heure. Blancquart est l’auteur du 1-2 à la 38e. À la 49e, d’un lob astucieux, Derzelle porte les chiffres à 1-3. À la 85e, d’un tir tendu, Daly fait 1-4. C’est surtout au niveau du physique que Tournai a dû laisser filer son adversaire.