Dottignies tout proche de l’exploit

Comines – Kruiseke 2-1

En P3, les locaux mettent la pression dès les premières minutes en se créant de nombreux corners. Zagula en profitera pour faire 1-0. Malgré sa domination, la Jespo ne parvient pas à se mettre à l’abri avant la pause. Après les citrons, Moons double l’avantage sur penalty. Le T1 en profite pour faire souffler ses cadres. Le jeu s’en fait ressentir et les visiteurs font 2-1 dans les derniers instants. "Nous voulions gagner afin de passer troisièmes au classement. Une mission accomplie", souriait M. Dejonckheere à l’issue des débats.

Ploegsteert – Zillebeke 2-2

Aux abonnés absents, les locaux se font surprendre après 50 secondes ! Amorphes et trop souvent seconds dans les duels, les Ploegsteertois ne parviennent pas à hausser le rythme. Hadi fera tout de même 1-1 peu avant la pause. En seconde période, le scénario est identique et c’est logiquement que Zillebeke repasse aux commandes après l’heure de jeu. Les locaux sauveront un point via un coup-franc très bien tiré par Deribour. "La mentalité affichée par mes joueurs m’inquiète… Je suis très déçu", conclut M. Vermeire.

Houthem – Elverdinge 2-1

En P4, les troupes de T. Magry ouvrent le score au quart d’heure à la suite d’un contre rondement mené. Les visiteurs mettent plus de pression en procédant par longs ballons. Dix minutes plus tard, Elverdinge obtient un penalty, qui sera converti en deux temps. Quelques minutes avant la pause, Houthem obtient également un coup de réparation, que Gouman expédie au fond. Durant le second acte, les Jaunes feront le gros dos. Et ce ne sont pas les 10 minutes d’arrêts de jeu accordés par l’arbitre qui changeront le résultat final… "Nous sommes sur une belle série d’invincibilité à domicile, c’est prometteur pour les 15 jours à venir", déclare le T1 local.