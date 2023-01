Les Péruwelziens restent dans le doute

Dupire déclare forfait à l’échauffement et est remplacé par Hennebicq au coup d’envoi.

Si Péruwelz secoue les filets deux fois en début de rencontre, les réalisations sont logiquement annulées pour faute ou hors-jeu préalables.

La première alerte pour Lelièvre s’avère payante pour le Léo. Carruana efface Delys avant de réussir un tir croisé dans les filets latéraux opposés. Si Meziani réagit prestement via une volée non cadrée, la rencontre s’enfonce dans une bataille physique. Le jeu est haché et n’offre aucun spectacle digne de ce nom. À cinq minutes du terme de la première période, une erreur d’Andry permet à Carruana de servir Van Waeyenberge qui double la mise visiteuse dans la plus grande des facilités. Cela gronde dans le vestiaire péruwelzien à la pause.

Gahungu, monté au jeu, aurait pu relancer l’intérêt de la rencontre mais glisse au moment d’ajuster Akou Buffon dans son duel d’homme à homme. D’Errico d’un côté et Meziani de l’autre titillent encore les gardiens sans changement au marquoir.

Un penalty manqué

À l’heure de jeu, un tir local est dévié du bras dans le rectangle. Heddadji s’élance en vue de la sentence mais Akou Buffon détourne l’envoi ! Un peu plus tard, le portier hornutois est bien près d’être surpris par un centre-tir de Berthe qui rebondit sur le haut de sa transversale. Il reste alors un quart d’heure à jouer.

Si Péruwelz met tout à l’avant pour forcer la décision, les occasions restent rares. Guelton et Berthe sont contrés dans le rectangle alors que Akou Buffon se couche sur un essai de Gahungu avant de dévier un tir de Fofana. Une reprise à bout portant de Gahungu est encore contrée par Dipa Dia Zambi à quatre minutes de la fin, Guelton ne pouvant redresser un autre ballon dangereux juste quelques secondes plus tard. Sur un contre, Hornu se fait un vrai plaisir d’alourdir l’addition dans les arrêts de jeu via Hadjeb. Les doutes initiés en fin d’année passée ne semblent pas s’être dissipés à la Verte Chasse. Jeu trop brouillon et impact offensif insuffisant.