Les Acrenois brisent leur spirale négative

Après sept défaites de rang en novembre et décembre, les supporters de la REAL se demandaient, avant de recevoir Jette, si la trêve hivernale avait remis les idées en place aux joueurs. Après un quart d’heure de jeu, ils ont dû se demander si leurs petits protégés avaient encore les pieds sous la table des fêtes, le marquoir affichant déjà 0-2. Kaleba était passé par là sur un coup-franc en piquant à merveille sa tête et Cortvriendt avait été mis sur orbite suite à une offrande locale.

De quoi faire rager Fabrice Milone. "À la théorie, on demande aux garçons d’être attentifs sur les phases arrêtées… On l’avait écrit en très grand en plus ! Mais non, on tombe à nouveau dans le panneau. On avait aussi insisté sur le fait d’arrêter de donner des buts à l’adversaire. Là non plus, on n’a pas été entendu", pestait le coach acrenois dont le discours tranchait avec celui de son homologue jettois. "On a parfaitement entamé le match, comme je l’avais bien demandé. À 0-2, on pouvait ainsi voir venir même si on ne s’est pas contenté de faire cela. Durant toute la première période, on a été la meilleure équipe sur le terrain. Et on a encore bien fait les choses lors du premier quart d’heure de la deuxième mi-temps", commentait Sébastien Conte.

Triplé de Kone

Le moment où la machine visiteuse s’est sérieusement enrayée. "Sous notre plus grosse pression, Jette a été contraint de reculer de plus en plus, notait Fabrice Milone. On lui a imposé cette option de jeu et, grâce notamment à la montée au jeu de Diafa Soumah, on a pu inverser la tendance." En douze minutes, Acren réduisait la marque par Kone puis rétablissait l’égalité par Soumah. Avant de voir ce diable de Kone marquait deux nouveaux buts en fin de rencontre pour assurer le succès de ses couleurs et briser la spirale négative de fin 2022 ! L’ailier local expédiait dans le but de De Reymaeker un coup-franc direct imparable et une reprise en un temps dans le plafond: du très grand art ! "Sekou a retrouvé du peps et de l’allant, cela fait du bien de savoir que l’on peut compter sur un tel joueur quand il se sent bien physiquement, relevait encore Fabrice Milone qui parlait d’un succès important. Il fait vraiment du bien et concrétise un constat: sur l’ensemble du match, on a été meilleur dans la circulation de balle. On mérite les trois points pour cela et aussi pour notre réaction."

Du côté de Jette, il y avait de la déception vu le scénario. "Et il est difficile d’expliquer la raison de notre mauvaise dernière demi-heure. Acren a certes mis plus de pression mais on était capable de tenir. Le 1-2 nous fait en réalité très mal. Puis, l’adversaire a enchaîné avec de très jolis buts, il faut le reconnaître… Il y avait plus d’expérience en face. On est encore très jeune, on perd en outre très vite (NDLR: après dix grosses minutes) sur blessure Van Driessche qui revenait à peine dans le coup. C’était un coup dur car sa présence est très importante en attaque. Malgré ça, on a cru longtemps que ça allait tourner pour nous mais on n’a pas su tenir sur la longueur. Félicitations à Acren qui a pris le dessus, se montrant meilleur."