Le money-time a été fatal à Brunehaut

Si les chances de succès semblaient déjà bien faibles avant le coup d’envoi, la mission des Lionnes se compliquait encore suite aux deux forfaits actés plus tôt dans la journée. Ramata Diakité, qui souffre d’une gêne au genou depuis le déplacement à Waregem, et Cindy Nowacki, touchée à la main jeudi lors de la rencontre amicale à Saint-Amand, étaient toutes deux mises au repos par mesure de précaution. D’ailleurs, la Française passera une radio en cours de semaine afin de savoir si une fracture pourrait venir l’éloigner des parquets durant plusieurs semaines.

Contre toute attente, le BBB entrait parfaitement dans le match. Ndoye ouvrait la marque, imitée par Bevernage à distance. Les locales faisaient la course en tête pendant huit minutes. Le passage en press tout terrain des Flandriennes changeait la donne et les visiteuses profitaient de quelques pertes de balle pour passer en tête. Mais Brunehaut ne baissait pas les bras et faisait jeu égal jusqu’au quart d’heure, mais le manque de rotations et une multitude de petites erreurs permettaient aux visiteuses de rentrer au vestiaire avec dix points d’avance.

Lorine Gobert avait beau insister auprès de ses joueuses en leur demandant de ne pas paniquer, Boom gérait parfaitement son avance jusqu’à la demi-heure. L’écart atteignait les 13 points mais Brunehaut n’abdiquait pas. Contre toute attente, il revenait à deux petits points à l’entame du money-time grâce à l’adresse de Ndoye aux lancers et à quelques beaux mouvements collectifs. La panique avait clairement changé de camp et Philip Wolk devait remobiliser ses troupes. Bully et Knaepen assommaient Brunehaut en fin de partie pour décrocher une victoire ô combien compliquée pour Boom.

Dans les rangs locaux, c’était un sentiment de tristesse qui animait la coach Lorine Gobert: "C’est très dur de craquer ainsi en fin de partie car nous avons fait jeu égal contre une équipe qui joue le haut du tableau. Nous avons retrouvé l’envie qui nous avait tant fait défaut à Waregem. À la pause, j’ai demandé aux filles si elles se sentaient inférieures à Boom et on a montré qu’on pouvait le faire."

Absente ces dernières semaines suite à une blessure, Vibe Bevernage aura réussi sa rentrée en inscrivant dix points: "C’était un bon match, c’est encourageant pour les prochaines échéances. Nous savons que le long déplacement à Lummen est capital pour la suite de la saison et nous allons tout faire pour afficher le même esprit collectif."

Sans quelques moments de flottement, Brunehaut aurait certainement pu créer la belle surprise mais les filles savent maintenant qu’avec un mental de prédateur, leur groupe est clairement capable de viser beaucoup plus haut.