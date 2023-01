Ce n’est même pas forcé

Ce duel entre promus démarre à l’avantage des visiteurs. Avec un pressing fort haut, ils mettent la pression sur le domaine de Dupont, lequel repousse un envoi d’A. Belasfar avant d’être suppléé sur sa ligne par un défenseur sur la reprise belle de Nicaise. On retrouve encore Nicaise quelques secondes plus tard mais son essai ne fait que raser le montant. On joue à peine depuis six minutes…

Après une réaction timide de Tambour stoppée par Delwarte, une longue touche flénusienne est reprise de volée par Demol… dans les bras de Dupont ! Toujours aussi gaspilleur, Flénu galvaude encore avant la pause, S. Belasfar et Cammisuli ne pouvant prendre le portier luingnois en défaut. Les locaux sont alors très heureux de regagner les vestiaires sur ce score nul et vierge.

Du mauvais côté…

Mais cela ne dure pas ! Dès la reprise, A. Belasfar est lancé dans l’axe et trompe facilement Dupont pour l’ouverture du score. Sept minutes plus tard, Delwarte passe au travers sur un coup-franc d’E. Windal mais le cuir passe du mauvais côté du poteau gauche. La réaction visiteuse ne se fait pas vraiment attendre: Cammisuli oblige le gardien Dupont au réflexe salvateur avant qu’une énième action visiteuse ne touche le poteau local. Le match s’emballe soudainement… Une main luingnoise dans le rectangle permet à A. Belasfar de signer un doublé en se chargeant de la transformation du penalty.

Toujours abasourdie par ce coup du sort, la défense locale laisse filer S. Belasfar dont le slalom est sans pardon pour Dupont. La rencontre vient de basculer en deux minutes.

Inoffensif sur le front de l’attaque, Luingne ne remettra jamais en question la supériorité visiteuse. Flénu signe un succès incontestable dont la marque aurait pu être plus lourde pour les Cleugnottes.