Un peu de mal à se projeter vu les absents

Un mois d’invincibilité pour les troupes de Jérôme Patris – avec trois matches à domicile – et un point arraché à Onhaye. C’est dire si les visiteurs savent tenir le choc dans les affiches. Sportivement, il faudra compenser les absences du côté des Sang et or. " Heureusement que Brouckaert est rétabli vu les forfaits d’Ivanof et de Thambwe, concède le coach des Tournaisiens. Offensivement, je ne sais pas encore très bien: Van Wynsberghe en pointe et derrière lui Kaba et Destrain, c’est une possibilité mais Coqu a fait de bonnes séances de préparation. Il faudra bien rester compacts surtout qu’Aische viendra avec un esprit revanchard. Difficile de se projeter avant ce match de reprise. Je suis un peu mitigé et perplexe, il nous manque un match pour le rythme mais je suppose que les adversaires ne parlent pas autrement ", annonce Jérémy Descarpentries.