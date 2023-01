Dottignies: une place de finaliste à pêcher à la côte

Alors que Moen ne jouera sa demi-finale de Coupe de Flandre que le 19 février prochain à Lauwe pour un duel entre formations de P1, Dottignies sera à pied d’œuvre dès ce dimanche. Sur le terrain du KSC Blanckenberge, les Jaune et Bleu de Pascal De Vreese ont rendez-vous avec l’histoire de leur club. En cas de victoire et dès lors de qualification pour la finale, ils feraient vivre un moment unique à leurs dirigeants et à leurs supporters qui feront le déplacement en car et ainsi en masse jusqu’à la ville côtière pour pousser leur équipe à ne pas laisser passer une telle occasion. Quatrièmes de P2A, les Dottigniens ne partiront toutefois pas avec les faveurs du pronostic chez un adversaire qui occupe la même position mais un cran plus tôt, au sein de l’élite provinciale. C’est donc un petit exploit que signerait le RDS en cas de succès mais la Coupe étant ce qu’elle est avec ses surprises, il aurait tort de ne pas y croire.