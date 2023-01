« C’est un beau match de revanchards »

Eliott, avez-vous une idée de votre moyenne de temps de jeu depuis le début de la saison ?

C’est le genre de calcul que je ne m’amuse pas à faire. Généralement, je rentre aux alentours de la 75e ou 80e minute. Je pense avoir été une dizaine de fois sur la feuille. Ça doit être plus ou moins un quart d’heure (NDLR: bien joué ! 14 minutes sur les dix matches où il est entré ; sur les seize déjà disputés, on descend à neuf).

Après avoir inscrit un joli but à Uccle, étiez-vous déçu de ne pas débuter à Monceau lors du dernier match ?

C’est toujours triste de ne pas commencer un match, je n’ai jamais eu cette joie. La sélection de Noah (Amury) restait simplement plus logique par rapport à notre jeu, au terrain et à l’adversaire. Noah joue en décrochage, garde bien le ballon, je suis quelqu’un qui préfère être lancé en profondeur pour aller provoquer. Les dimensions du terrain n’incitaient pas à ce genre de galop.

N’êtes-vous pas victime de votre polyvalence: votre poste de prédilection est l’attaque mais vous jouez souvent à gauche ?

À gauche, c’est peut-être là que je peux être le meilleur à Varenne parce qu’il y a vraiment des boulevards sur les côtés. Je peux jouer partout. Avantage: je suis très souvent au sein du groupe. Inconvénient: on ne sait peut-être plus où me mettre ! Piston sur le côté, cela me va ; jouer à deux en pointe un peu moins, on a tendance à se marcher plus facilement sur les pieds.

Vous avez souvent remplacé Ze, Calon et Zanzan. Cela signifie-t-il, dans l’esprit du coach, que vous êtes inférieur au trio ?

Non, pas forcément, c’est une question de système. Que je sois derrière eux dans la hiérarchie est normal puisqu’ils ont globalement fait de bonnes prestations alors qu’on reste sur une longue période d’invincibilité… Si ce n’est pas forcément évident à supporter, l’important est que j’ai du temps de jeu. Les coaches me disant aussi qu’ils sont satisfaits de mes entrées.

Que vous manque-t-il pour débuter un match ?

Sans doute un peu de régularité. J’ai toujours bien presté quand je suis monté alors que ce n’est pas évident de rentrer en cours de partie. Quand je vais avoir ma chance, je ne quitterai plus l’équipe !

Ce sera peut-être le cas ce soir. La blessure de Ze couplée à la suspension de Lekehal, c’est la chance qui vous fait du pied… Avec un but à la clé ?

Je l’espère mais impossible à dire. Le coach pourrait également aligner Malo (Destrain) en pointe. Ou alors m’associer à Noah, comme à Uccle ! Je m’entends de toute manière bien avec l’un et l’autre.

Il faut recommencer sur une bonne performance ce soir face à une équipe difficile à bouger et qui viendra pour se venger de la claque reçue à l’aller…

Aische est vraiment une belle équipe contre laquelle nous avons très souvent souffert. Il faudra reproduire nos dernières prestations, jouer en bloc, se battre pour tous les ballons. Le match à Monceau, on l’aurait encore perdu il y a quelque temps. Ça a tenu à un fil mais on est allé chercher le point au mental. Ce sera un beau combat ce soir. Si Aische n’a pas oublié l’aller, on n’a pas oublié le retour catastrophique de la saison passée. Ce sera vraiment un beau match de revanchards.

Ce n’est peut-être pas plus mal de le jouer maintenant ?

Oui parce que chacun a pu se reposer mais non parce qu’on a perdu un peu de rythme. On verra bien !

Tournai est cinquième à quatre points de Mons, second, et cinq du leader symphorinois: le bilan est-il bon avant la reprise ?

Franchement oui, quand on repense à ce passage à vide connu pendant un mois. Si on avait pu engranger quelques points en plus, je pense à Saint-Symphorien où on menait encore à quelques minutes de la fin ou face à Tamines, on aurait pu faire mieux. Le plus important, c’est surtout d’avoir su rebondir. Le changement de dispositif a fait du bien, on a retrouvé une stabilité défensive. On avait la rage de montrer ce que l’on valait vraiment. Cette moins bonne période a eu le grand mérite de nous souder davantage.

L’adversaire qui vous a le plus impressionné ?

Sans hésitation, Mons ! C’est du costaud. Comme ils se sont renforcés, je ne vois pas qui va pouvoir les priver du titre.

Le match qui vous a laissé le plus de regrets ?

Celui face à Tamines avec les énormes occasions ratées. S’il y a bien une rencontre où on méritait cent fois de prendre les trois points, c’est celle-là !

Un vœu à titre plus personnel et un autre pour l’équipe ?

Enchaîner les titularisations, montrer ce que je peux apporter en débutant un match. Jamais je n’en ai eu l’occasion jusqu’à présent. Au niveau de l’équipe, ce serait super de gagner la deuxième tranche. Ça éviterait de se faire peur jusqu’à la fin du championnat comme l’an dernier, surtout qu’on n’a rien obtenu. Il faudra réaliser quatre matchs de feu mais pourquoi ne pas y croire vu notre série actuelle ?