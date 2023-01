Brunehaut: en route vers le maintien en D1

La coach du BBB sait toutefois que l’équipe dirigée par Philip Wolk a, elle aussi, progressé depuis son arrivée. Pour ne citer que quelques exemples, les Anversoises l’ont emporté à Courtrai et même largement à Waregem, là où Brunehaut avait sombré fin décembre… "Mais ce non-match a été très vite oublié, précise Lorine . Cela ne servait strictement à rien de ruminer et cogiter sur ce revers. On a profité des fêtes pour se ressourcer, et directement reprendre le 2 janvier avec un groupe toujours aussi motivé et déterminé. Vibe Bevernage a repris le chemin de l’entraînement et on aborde donc ce second tour avec une mentalité très positive. La victoire de vingt points jeudi soir en amical contre le centre de formation de Saint-Amand nous a d’ailleurs permis de faire le plein de confiance. Bien sûr, nous allons aussi modifier et perfectionner notre approche dans la préparation de nos rencontres pour tâcher d’être plus percutantes et performantes dans les prochaines semaines."

Ce sera toutefois sans Dunia Huwé qui a trouvé, pour rappel, de l’embauche en Allemagne. Ce soir (20 h) dans les rangs visiteurs, les Américaines Williams et Herlihy seront naturellement à surveiller, au même titre que l’excellente Van Buggenhout, la meilleure scoreuse de l’équipe à tout juste 21 ans. Mais c’est surtout collectivement que Boom excelle, et nos favorites devront redoubler d’efforts en défense et au rebond pour inquiéter cet adversaire.