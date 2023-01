Un royal Herseaux-Néchin pour débuter

« Il n’est jamais évident de jouer une bête blessée »

Ou de leurs deux derniers revers subis avant la trêve tandis qu’Herseaux reste sur un mois d’invincibilité: "Ce n’est jamais évident de recevoir une bête blessée qui voudra recommencer du bon pied. Ce n’est pas tant de notre adversaire que j’attends quelque chose mais bien de notre part. On ne pourra arriver à un résultat que si les joueurs élèvent leur niveau de jeu."

D’autant plus indispensable que les Verts devront se passer de leur trio Monier-Moulay-Debailleul, ce qui ne sera quand même pas rien: "On va perdre des forces vives importantes en même temps mais on a déjà prouvé qu’on avait des ressources pour se passer des absents. J’ai de quoi faire. En nombre, il n’y aura clairement pas de problème ; en qualité, ce sera un peu plus complexe puisque les joueurs qui prendront leur place ne jouent pas exactement dans le même registre."

« Pas à l’abri de se faire piéger contre le dernier »

On s’était déjà bien amusé au match aller, le retour devrait amener du spectacle: "Mais un match n’est pas l’autre… Je pense avoir une équipe capable de gagner contre n’importe qui mais pas à l’abri de se faire piéger contre le dernier. L’avantage, c’est que l’on n’a pas du tout de pression pour entamer cette seconde partie de saison… On est quasiment sauvé, ce ne sont pas ces trois points qui feront la différence." Un succès herseautois signifierait quand même un deuxième tour très serré puisque l’avance de Néchin n’est plus que de quatre petits points sur le duo Obigies-Isières: "On fait partie d’un peloton de sept ou huit équipes qui peuvent devenir le poil à gratter pour le tour final. Si on peut remettre un peu de piment, on ne se gênera pas !"

Un leader néchinois qui « repart dans l’inconnu »

Après la formidable première tranche remportée haut la main et la fin du premier tour plus délicate avec les défaites face à Obigies et Anvaing, Néchin avait besoin de souffler: "Il était grand temps que les joueurs se vident la tête, parce qu’on avait un peu tiré sur la corde avec certains, convient Giovanni Huin qui a retrouvé son groupe mardi. On avait donné un programme à suivre, j’ai vu tout de suite qui s’était entretenu ou pas, sourit l’entraîneur. Disons que 70% de l’effectif a fait ce qu’il fallait… C’est humain, nous ne sommes qu’en provinciale ! Une séance mardi, une autre hier et une dernière aujourd’hui, on voit clairement qu’il va falloir retravailler le physique. On sera vraiment dans le bain dans deux ou trois semaines seulement. C’est dire si pour cette reprise, on part un peu dans l’inconnu."

D’autant plus que des garçons tels que Keromest, Gobert et Denis sont encore blessés et devraient ainsi reprendre dans quinze jours. Le programme offre en outre un sacré derby: "Herseaux veut prendre sa revanche par rapport au match aller : le match s’annonce très compliqué, on s’y attend, et on s’y prépare. On fera au mieux."

Qui sait, la coupure quasi totale va amener peut-être un surplus de fraîcheur ? "C’est tout ce que je souhaite évidemment, mais on verra. On n’a en tout cas pas perdu notre football. Notre gros avantage est de pouvoir jouer l’esprit libéré – ça ne veut pas dire faire tout et n’importe quoi ! –, on veut poursuivre notre saison de la meilleure façon possible. Il en va de l’image du club et de l’exemple à montrer", conclut l’entraîneur.