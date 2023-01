Octobre: les basketteuses de Brunehaut à la découverte du top niveau

Ça a souri aussi en water-polo à Mouscron qui, en favori annoncé pour le titre, n’a pas connu de mauvaises surprises. Sa seule fausse note n’en était finalement pas une car, être contraint au match nul à La Louvière, n’est en rien un mauvais résultat vu les ambitions des Loups cette saison.

Loups qui avaient d’ailleurs battu de six buts Tournai un peu plus tôt ! Mais avant cela, tout s’était plutôt bien passé pour le CNT qui se rendait à Mouscron, le 15 octobre, avec confiance pour défier le RDM en derby. La logique a néanmoins été respectée, les Dauphins se montrant bien plus adroits que les visiteurs qui ne se tracassaient, logiquement, pas de ce revers 12-6, préférant se tourner vers une suite qui n’annonçait que du bon. C’était jusqu’à l’arrêt de leur gardien qui redistribuait toutes les cartes et amenait Sam Gomez à revoir quelque peu ses plans. Des ambitions, Mouscron en a plus que jamais, lui qui rêve d’un retour sur la scène européenne. Pour s’en donner encore plus l’envie, il permettait à Tourcoing, un de ses clubs partenaires d’entraînement, d’organiser ses matches de qualifications à la Ligue des champions dans sa piscine. Régal pour les yeux et réussite organisationnelle de la fameuse clique à Anthony Thues, tant tout a roulé à la perfection, tant le public a répondu présent en nombre.

Pour passer le cap...

Mais octobre aura été le mois du BBB ! Trois lettres derrière lesquelles se cachent les basketteuses de Brunehaut qui pouvaient enfin débuter la découverte du championnat de l’élite nationale le samedi 15. Montée au plus haut niveau suite, notamment, au renoncement de Fleurus et Ganshoren, l’équipe de Lorine Gobert n’annonçait que des objectifs logiques avant de se lancer: "On veut juste laisser trois adversaires derrière nous pour assurer notre maintien."

Le tout avec un effectif fortement remanié et dès lors renforcé. Par rapport à celui qui avait évolué la saison précédente en première régionale, seule Lemaire, Blanc, Diakite et Bellanger sont ainsi restées. "Mais il fallait bien ça pour passer le cap", avouait Lorine Gobert dont les troupes bousculaient de manière insuffisante Waregem pour leur première et buvaient la tasse à Braine pour leur deuxième rendez-vous. Mais dès la troisième, c’était la bonne pour les filles de Brunehaut qui, à Charleroi, un de ses concurrents directs, pouvaient compter sur une superbe Delphine Blanc qui signait près d’un tiers des points de son équipe... Oui, le BBB fait le poids !