L’athlète du mois: Émeline De Witte méritait logiquement son « A »

La mi-octobre constitue toujours un moment très spécial pour tous les joueurs de tennis. Vous nous direz que, pourtant, c’est un peu un moment creux pour les férus de petite balle jaune et vous n’avez pas tort puisqu’en termes de tournois et autres compétitions, on est plutôt dans la période sans grands rendez-vous mais il y a toujours un petit événement qui vient secouer les tenniswomen et les tennismen: la divulgation des tout nouveaux classements individuels ! Avec, à chaque fois, les discussions, joies, peines, déceptions et incompréhensions liées au mode de calcul. Et quand, en plus, s’ajoute un retard sur le jour prévu pour faire paraître ces classements, alors là, c’est royal… Ça flingue de partout !