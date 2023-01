Houtaing doit directement relever un défi de taille

Templeuve B ne peut se louper

Après un premier tour marqué par des résultats en dents de scie en P4A, les protégés de Sébastien Gardavoir ont l’occasion de se relancer dans la course au tour final. Pour cela, il faudra réaliser un résultat positif face à Obigies B, quatrième. Une reprise difficile pour eux d’autant plus que leur dernière apparition en championnat date du 19 novembre, jour où ils ont battu Taintignies B par un écart de trois goals… "C’était une longue trêve mais on a toujours continué à s’entraîner pour garder du rythme. Malgré tout, ça ne vaut pas celui de la compétition. On espère faire mieux durant ce deuxième tour car nos résultats ont été mitigés jusqu’à présent même si on a joué quelques matches intéressants. Ce duel face à Obigies B est important si on veut encore avoir nos chances lors de cette deuxième tranche. Malheureusement, le mois de janvier s’annonce difficile au niveau de l’effectif car pas mal de nos jeunes sont en blocus. À l’aller, on était frustrés du 0-0 même si au final, on se rend compte que ce n’était pas un mauvais résultat quand on voit le classement actuel d’Obigies. À domicile, il faudra gagner pour bien se relancer."

À noter de cette rencontre sera avancée au samedi soir à 19h à la Providence. Dans la série, pas de gros duels à signaler ! On suivra néanmoins le déplacement d’Herseaux B à Rumes sur un terrain qui risque d’être lourd pour la pratique du beau jeu. Pour le reste, la logique devrait être respectée.