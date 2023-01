Septembre: de Thieulain à Tourpes, le sourire de nos pelotaris

Eux, ils ont frappé un grand coup ! On parle de nos pelotaris. Quelle saison nous ont-ils offerte ! Avec un dimanche final de toute beauté… Au plus haut niveau, il était écrit pour beaucoup que le titre devait revenir à Thieulain malgré la ténacité de Kerksken. Mais les Alostois n’ont jamais pu faire que suivre la trace de Canaris filant à toute vitesse même s’il y a eu de rares loupés. Rien de très dramatique et alors qu’ils avaient largement dominé la phase classique de N1, Tanguy Metayer et ses équipiers ne faisaient que confirmer au cours des play-off. En quarts, Wieze faisait si pâle figure. En demies, Kerkskem ne réussissait pas à perturber les plans des troupes de Geert Vandervelden qui gagnaient au passage le Huit de Septembre.

Trois ans plus tard…

Il restait la finale du championnat à jouer… Et surprise, face à Isières ! Un finaliste inattendu tant les Jaune et Vert avaient brillé par leur inconstance. Les play-off ont parfois la bonne idée de remettre certains en état de marche et la Fraternelle en profitait en signant l’exploit de sortir Maubeuge, pourtant en forme, et Baasrode. Pour vivre une finale de rêve pour la Wallonie picarde ! Et si certains avaient émis l’idée de voir Isières déjouer les pronostics, sur fond de l’échange Dimitri Dupont-Donatien Delbecq en vue de la saison prochaine, Thieulain remportait son deuxième titre après celui de 2019.

Un échelon plus bas, on ne les attendait pas forcément à si belle fête. Pourtant, il n’y en a eu que pour Tourpes cette saison ! Leaders quasi incontestés en phase régulière, devenus automatiquement favoris en play-off, les Bleus de Sébastien Potiez tançaient Sirault en finale – mais que l’aller fut dur ! – pour s’octroyer le droit de faire remonter le club du président Dumoulin en N1.

Histoire notamment de disposer d’un argument de poids pour garder les meilleurs jeunes qu’il prend le temps et la peine de former avant de se les faire chiper ! Au plus haut niveau, les Tourpiers retrouveront Thieulain, Isières et aussi Ogy qui, au bout du suspense, s’est sauvé. Quelle saison !