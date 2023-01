L’athlète du mois: une casquette de moins pour Anne-Florence Tommasetti

C’est d’ailleurs dans ce dernier cité que la Pipaisienne a tiré sa révérence au niveau du juge-arbitrage après s’y être consacrée durant une quinzaine d’années. Au point d’avoir accumulé la programmation de plus de 10 000 matches de tennis au cours de sa – jeune – carrière ! "Au rythme de minimum trois tournois annuels à Vaulx et aussi trois à Kain, avant deux plus récemment, ainsi que tous ceux organisés par le passé à Froyennes notamment, je suis à une bonne quarantaine de compétitions. Et on doit même être proche des cinquante ! Même si ce sont des tournois régionaux, on y recense plus d’une centaine de joueurs. Tout compilé, oui, je dois dépasser allégrement la barre des 10 000 matches", confirmait-elle.

Toute une compilation de rencontres à programmer, organiser et prévoir. De longs moments entre patience et impatience, entre stress et coup de pression ou entre bon temps et mauvais temps… "Et mon souvenir le plus marquant en tournoi concerne la météo d’ailleurs. En août 2020, au Vautour, tout s’était magnifiquement passé jusqu’aux finales du dimanche, soit le dernier jour. Le temps était radieux, je lançais les matches depuis la terrasse tant il faisait bon. Avant un énorme orage ! Un véritable déluge qui a tout inondé et a provoqué l’effondrement d’une partie du plafond du club-house sans faire de blessés heureusement. Un truc de fou !"

Si Anne-Flo se prive de sa casquette d’efficace juge-arbitre, elle n’en reste pas moins active dans le milieu de la petite balle jaune en continuant à la taper, notamment sur les courts de padel, et en s’investissant également dans son rôle de membre de l’organe d’administration de l’AFT !