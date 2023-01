La une du mois: ça tombe sous le sens

Comment ne pas vous reproposer la une du lundi 19 septembre, soit celle du journal qui relate le " titre amplement mérité " de Thieulain en nationale 1 de balle pelote. Une première page très sportive avec le Standard tombeur du Club Brugeois et Evenepoel décrochant le bronze aux Mondiaux de contre-la-montre. On sait tous ce qu’il adviendra une semaine plus tard pour Remco… Quant aux pelotaris de Thieulain, les revoilà champions de Belgique pour la deuxième fois après 2019 et ça méritait bien quelques pages dans la gazette pour relater tout ça ! Quatre pages balle pelote ce lundi-là pour revenir sur leur exploit et celui du voisin de Tourpes un étage plus bas. Trois de plus dès lendemain pour, notamment, mettre en valeur la saison d’un Renaud Raguet prenant sa retraite à Isières malgré sa belle saison… Dire que certains affirment que Le Courrier ne fait plus honneur à la balle !