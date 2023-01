La Squadra Futsal Cup est une référence

« Les éloges, ça se mérite ! »

Pour Adriano Greco, directeur sportif du club mouscronnois, et son équipe de bénévoles, l’envie de confirmer la belle réputation que leur tournoi s’est forgée est omniprésente. "On a en effet déjà reçu pas mal de compliments, rien que pour la qualité des équipes présentes. On a encore réussi à regrouper de grandes formations européennes pour faire de notre événement un rendez-vous de taille. S’il est vrai qu’au plus les années passent, au plus on rencontre le succès, on ne perd pas de vue que rien n’est jamais acquis et que chaque année, il va falloir confirmer. C’est ce qu’on veut en 2023 ! Les éloges ne servent à rien si, derrière, on ne pose pas les actes pour les mériter."

Pour surprendre tout en apportant un vrai confort, le club mouscronnois a misé sur une nouveauté. "On pourra compter sur deux salles. L’habituel Hall de l’Europe à Dottignies et le Hall Derlys à Herseaux. Ça nous permettra de mieux étaler les rencontres et surtout garder un temps de jeu de 25 minutes par match. C’est un gage de qualité ! Et pour les équipes qui viennent de loin, c’est nettement plus intéressant de savoir qu’elles seront souvent sur le parquet. Quand on s’inscrit à des tournois avec nos jeunes de la Squadra, c’est le premier élément qu’on prend en compte. Il n’est pas intéressant pour les gamins de passer plus de temps dans les gradins que sur le terrain, note Adriano Greco qui a tout prévu pour assurer le lien entre les deux lieux de compétition. Cinq navettes assureront la liaison de deux kilomètres. Il n’y aura donc rien de contraignant de passer d’un endroit à un autre. Et puis, ça permettra de rester dans la continuité de ce qu’on proposait par le passé quand on était au Kipstadium où on disposait de deux aires de jeu au même lieu."

Le souci des vacances scolaires

Si le hall herseautois sera utilisé à bon escient, c’est à Dottignies que se passera toutefois l’essentiel. "Tout y a été centralisé au niveau logistique et intendance ! Des quarts jusqu’à la finale, les matches se joueront automatiquement à Dottignies. Comme les grosses affiches de la phase de poules ! Mais oui, le Hall Derlys sera très utile car, cette année, on ne peut pas miser sur trois jours complets de tournoi en raison des vacances scolaires qui ne tombent malheureusement pas au même moment dans plusieurs pays. Si les Croates de Split peuvent arriver dès jeudi, les Portugais de Benfica ne seront sur place que vendredi après-midi. Et la majorité des clubs français ne débarqueront qu’après 18 h. Il a donc fallu resserrer un peu le timing mais, avec les deux salles, on s’en sort sans casse."

« Un rendez-vous cosmopolite »

La Squadra Futsal Cup constitue en réalité trois tournois en un: le premier est adressé aux U15, le deuxième aux U17, le dernier aux U21. De multiples nationalités cohabiteront pendant trois jours: des Belges, Néerlandais, Espagnols et Italiens, en plus dès lors des Français, Portugais et Croates… "Un rendez-vous cosmopolite qui mérite d’être vécu", note encore Adriano Greco qui compte bien se comporter avec ses U17 qu’il coache depuis dix ans. Il n’oublie pas non plus déjà les remerciements: "Le formidable travail de Giuseppe Morando pour réunir des tableaux de si belle qualité est à souligner. Ma sœur Yolande remplit également un rôle indispensable à l’organisation globale de l’événement: elle est toujours au taquet, chapeau à elle ! Et puis, on est ravi de pouvoir compter sur le soutien du service des sports de la Commune de Mouscron pour la mise à disposition des deux salles."