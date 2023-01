Le Judo Club Brugelettois, royalement vôtre !

En cette année 2023, le Judo Club Centre Brugelettois recevra le titre de royal pour ses cinquante années d’existence sans interruption ! C’est non sans fierté et sentiment du devoir accompli que Mario présente ce moment spécial dans la vie d’une association. "Au début de l’année 1973, des personnes m’avaient dit, à l’issue de la séance inaugurale, que l’on ne tiendrait pas trois mois. Elles se sont manifestement trompées… 50 ans plus tard, il a en effet plu à Sa Majesté le Roi d’accorder le titre de royal à notre club. Malgré les nombreux bâtons qu’on nous a mis dans les roues, on a réussi à perdurer dans le temps et à se faire apprécier tant sportivement qu’humainement. Avec une moyenne de 80 pratiquants par saison sportive, cela représente plus de 4 000 judokas qui ont foulé notre tatami depuis la fondation du club. Des athlètes qui viennent de plus de trente localités différentes ! Toute ma gratitude et mes remerciements vont à tous ces parents qui nous ont fait confiance et continuent à le faire, en nous confiant leurs enfants pour leur activité sportive. Des remerciements encore et de la reconnaissance aussi à tous ces ados et adultes qui choisissent notre club pour pratiquer un judo de qualité dans une ambiance chaleureuse et familiale. Et les mots me manquent pour exprimer les sentiments éprouvés envers la commune de Brugelette et sa population qui nous ont accueillis chaleureusement il y a bientôt sept ans afin de permettre à notre club de continuer d’exister (NDLR: après plus de 40 ans passés à Chièvres) et pouvoir fêter aujourd’hui dignement ce si bel 50e anniversaire. Et enfin, ma reconnaissance et mon amour vont à mon épouse Raffy, qui me seconde et me supporte depuis trente ans ! C’est si fier et orgueilleux que je déclare haut et fort, vive le Royal Judo-Club Brugelettois."