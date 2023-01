L’athlète du mois: Michèle George poursuit sa moisson de médailles

Son entrée en matière dans l’individual test avait donc donné le ton à la suite de sa compétition. Sur son cheval Best of 8, elle réalisait une excellente prestation, obtenant une note dépassant les 76%. Largement suffisant pour s’emparer du titre mondial ! Trois jours plus tard, elle récidivait lors du freestyle. Michèle George brillait, s’imposant avec un score de près de 83%. Grâce à cette prestation, elle récoltait une nouvelle médaille mondiale, la quatrième de sa carrière après les deux obtenues en 2014 à Caen ; c’était alors sur le dos de Rainman ! Des titres qui s’ajoutaient aux podiums paralympiques sur lesquels elle a pu monter. Faut-il rappeler que Michèle George, ce sont six médailles – dont cinq en or – aux Jeux de Londres, Rio et Tokyo !

De quoi faire de notre cavalière régionale une véritable spécialiste des grands rendez-vous ! Même si sa sélection au sein de l’équipe belge doit être confirmée et officialisée – mais peut-on se passer du fer de lance de la délégation ? À moins d’une blessure qu’on ne souhaite bien sûr pas ! – Michèle vivra ses quatrièmes Jeux à Paris en 2024. Car à Herning, elle a rempli son dernier objectif, celui de rentrer dans le Top 8 de la compétition par équipe afin de valider son billet paralympique ! En dominant une nouvelle fois sa catégorie avec un total à plus de 78%, elle emmenait le team belge à la cinquième place mondiale pour s’assurer de la présence noire, jaune et rouge en sol français d’ici dix-huit mois.