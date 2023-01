La une du mois: les Athois ont été géants

Pour nos clubs régionaux de foot, la Coupe de Belgique n’est pas toujours gage de réussite même si certains d’entre eux sont parfois allés très loin, s’offrant des matches de gala: Tournai à Anderlecht, Acren à Lokeren ou les Géants Athois à Ostende. Pas de tout ça cette fois mais on ne peut passer sous silence le parcours de choix offert par le Pays Vert lors cette édition 2022-2023. Après s’être logiquement qualifiés face à la P1 de Soignies, les Athois, prestant en D3, sont allés dominer, en déplacement, Gand, une équipe de D2. Une semaine plus tard, ils s’offraient du coup un derby dans leur stade des Géants face aux voisins d’Acren-Lessines. Et là encore, une division d’écart mais cela ne se sera pas vu sur la pelouse: qualification 2-0 ! Pour un rendez-vous à Tessenderlo, une solide formation prestant en N1, soit deux niveaux plus haut ! Et une élimination 2-1 qui n’aura tenu qu’à un fil.