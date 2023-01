Marion garde le national dans le viseur

Le lendemain, elle avait enchaîné avec Heusden-Zolder où elle avait gagné six places, se classant huitième de la cinquième des huit épreuves que compte le Superprestige. Toujours dans le cadre de ce classement de régularité, la coureuse de la formation Crelan-Fristads roulait dans la nuit de Diegem mardi passé pour son troisième cyclo-cross en l’espace de 72 heures, terminant dix-huitième.

Après quelques jours "de repos" sans cross, Marion est repartie à l’abordage ce dernier dimanche, prenant part au Grand Prix Sven Nys du côté de Baal. Si la Néerlandaise Fem van Empel a survolé l’épreuve, s’envolant dès le premier tour et s’imposant avec plus de deux minutes d’avance, notre régionale a signé une magnifique performance, se classant cinquième derrière la fine fleur néerlandaise composée de Brand, Alvarado et Betsema. Une nouvelle fois première Belge une fois la ligne d’arrivée franchie, Marion prend assurément un petit ascendant psychologique en vue du championnat national qui doit se dérouler le 14 janvier prochain à Lokeren. Pour se préparer à ce rendez-vous où elle pourrait très bien faire mieux que sa deuxième place de l’an passé derrière Sanne Cant, elle sera à Herentals ce mardi, puis à Coxyde jeudi et Gullegem samedi, ainsi qu’à Zonhoven le dimanche 8 janvier.