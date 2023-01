L’athlète du mois: à Rimini, Cédric Merchez a fait les choses en maxi

À Rimini, Pupuce a fait les choses en maxi. En bord de mer Adriatique, il a juste été intraitable ! Dans la Botte italienne, il a botté les fesses à tous les adversaires qui se présentaient face à lui. Jugez plutôt sa performance: sur les dix rencontres qu’il a dû jouer, il n’a pas lâché la moindre victoire ; mieux, il n’a laissé filer que deux petits sets ! Un double coup de moins bien qui n’a pas eu de conséquence sur le résultat final et sur sa première place sur le podium et qui ne s’est même pas produit au cours de la finale. "Je jouais un Polonais fortement soutenu par son clan de supporters. J’ai appris qu’influencé par ces derniers, il estimait que la victoire était dans la poche. Vous me connaissez, ça a complètement libéré la bête qui peut sommeiller en moi ! J’ai tout simplement livré mon meilleur match du tournoi. Je me sentais intouchable et injouable. Encore un peu, si je l’avais vraiment voulu, je lui mettais un triple 11-0 (NDLR: il gagnait 11-6, 11-4, 11-5). J’ai eu l’impression d’être remonté une vingtaine d’années en arrière, quand j’étais Top 10 belge et que je battais Vladimir Samsonov, le numéro 1 mondial de l’époque. Je suis tellement heureux d’avoir pu retrouver un tel niveau. C’est à croire que le poids des années n’a aucune emprise sur moi." C’est une certitude !