Juillet: le petit tour de la Grande Boucle, à deux pas de chez nous

Les vrais besogneux, ce sont les bonnes âmes qui, à deux pas de notre région, ont bossé comme des forçats pour remettre en état le secteur de Brillon et permettre au peloton du Tour de France de passer sans encombres. Plus de 80 000 pavés à enlever, nettoyer et remettre pour vivre une étape d’anthologie – une première avant bien d’autres – sur la Grande Boucle 2022 avec les malheurs des Jumbo de van Aert et la facilité déconcertante de Pogacar sur les chemins agricoles nordistes. Et dire que la journée aurait pu se finir par la victoire d’un Wanty mais Clarke privait Van Der Hoorn, son team tournaisien et son dirigeant isiérois, Jean-François Bourlart, d’un succès prestigieux !

En plein surréalisme…

De Tour prestigieux, il devait en être question pour Alana Castrique. Pour le retour de la Grande Boucle version féminine, la Ploegsteertoise avait reçu la confiance de Cofidis vu ses prestations de première partie de saison. Elle prenait le départ sur les Champs-Élysées avec quelques ambitions, comme se classer dans le Top 10 d’une étape ou l’autre, et surtout avec l’envie d’en profiter. C’était sans compter sur la poisse ! Victime d’une bien vilaine chute sur la plus belle avenue du monde, Alana se retrouvait au sol, contrainte d’abandonner, évacuée sur civière. Cruelle désillusion pour la sympathique cycliste qui, touchée au bassin, devait rester alitée et voyait la suite de sa saison compromise.

En foot, grosse panique à Péruwelz où le club est menacé d’une saisie de ses terrains à cause d’une… photocopieuse mystérieusement disparue à l’époque de l’improbable fusion avec Mouscron ! Près de 16 000 € à rembourser pour le FC qui n’a pourtant rien à voir avec le RMP: surréalisme à la belge ! Elle pourrait aussi rentrer dans la catégorie du surréalisme mais ce que fait Sandrine Hennart est tout à fait réel. Détentrice durant 23 ans du record de Belgique du saut en longueur toutes catégories, la Callenelloise de 49 ans a bondi à 5,35 m pour signer une nouvelle marque de référence nationale en aînées 45: exemple de longévité et ténacité pour les plus jeunes !