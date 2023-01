José Da Silva nouvel entraîneur de l’Union

José Da Silva nouveau coach, diplômé UEFA A (il a entre autres entraîné Stella Lys) prendra ses fonctions le 10 janvier ; il emmène dans ses bagages Ahmed Benchiger (gardien), Gael Kikasisidi (latéral droit), Ali Drame (défenseur central), Malick Bajaga (milieu défensif), Lassine Camara (milieu défensif), Christian EtouGhe (centre avant) et Alexis Njoya (flanc gauche). Tous ces joueurs rejoignent Nelson Carvalho qui revient au club. Tous les renforts seront qualifiés dès ce week-end pour recevoir la REAL B. Devraient suivre: un défenseur central, un flanc attaquant droit et un polyvalent défensif. La course contre la montre est engagée…