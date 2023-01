Gianquinto, Piéraert et Zanzan loin devant !

C’est plutôt "le" gardien puisque Gianquinto n’a rien loupé (1 440 minutes). Pas la moindre miette de jeu laissée à Orfait dont le club s’est d’ailleurs séparé ou au jeune Gabin Parent. Un dernier rempart à créditer d’une très bonne première moitié de saison.

Les défenseurs

Piéraert (1 350 minutes), un match loupé à Saint-Symphorien ; aligné en défense centrale ou à gauche, il a multiplié les bons matchs. Au centre, Brouckaert (722 minutes) a stabilisé le secteur ; à droite, Holuigue (768) a fait son joli trou ou Dassonville (1 049 minutes), Valentin ayant été aligné un cran plus haut depuis le changement de système. Un renfort de choix pour les Sang et Or. Thambwe (880 minutes) a lui aussi rendu de précieux services. Une fois n’est pas coutume, Ivanof (477 minutes) contrarié par ses ischios et retenu par ses études est moins présent mais toujours aussi efficace quand il joue.

Les milieux

Zanzan (1 338 minutes) a joué plus que l’an dernier (1 299 minutes) où il pointait en tête des stats. Aligné à droite – certainement pas sa meilleure place – mais plutôt au centre – il a alterné le bon (à Aische) et le moins bon. Bellia (1 050 minutes) véritable meneur d’hommes a amené son – long – coup de patte avec plus ou moins de bonheur. Reste Kaba (865 minutes), un régal à voir jouer mais qui a déjà été suspendu trois fois en 16 rencontres et Destrain (651 minutes), 4 buts mais deux suspensions. Quand il joue, il a clairement un impact sur le match.

Les offensifs

À gauche, Calon (1 098 minutes) une belle découverte sur et hors du terrain. Très actif et un bon coup de patte sur les coups de pied arrêtés. Lekehal (970 minutes) à qui il manque quelques buts pour être clairement décisif à l’image de Ze (651 minutes) ou Amury (674 minutes).