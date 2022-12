Rétro 2022 en Wapi: En mai, la faillite de l’Excel 13 ans après, le derby tournaisien revit

La Coupe hennuyère pour le Pays Vert

Heureusement, le football amateur offre des images bien plus joyeuses que cela. Lors d’un derby, le Pays Blanc sauve sa peau en P1 face à Molenbaix. Au bout du tour final, la Montkainoise et Néchin retrouvent la P2 ! De son côté, Moen monte en P1 flandrienne.

Le 22 mai, il sent un parfum de nostalgie au stade Luc Varenne. Les anciens du Racing et de l’Union offrent un nouveau derby aux centaines de spectateurs présents dans les travées. Le tout pour la bonne cause, au profit d’Octobre Rose.

De joie, il en est aussi question chez les dames. Les filles de Mouscron profitent du nul d’Herseaux face à Baudour pour fêter le titre en P2. Les filles du Pays Vert peuvent, elles, soulever le trophée de la Coupe du Hainaut. Nos jeunes nous font aussi honneur en Young Cup. L’Excel Mouscron signe un triplé en U13, U14 et U19 alors que Luingne l’emporte en U15.

On sort du ballon rond pour passer à celui de volley. Le Skill vit une saison splendide et signe le doublé: champion de promotion et vainqueur de la Coupe du Hainaut.

Un joli duel Denays/Adam

Sur les tatamis, le Fudoshin Tournai poursuit sa moisson de médailles. Au Championnat de Belgique de karaté, le club tournaisien en ramène quatre. Mattéo Delneufcourt est champion national U21 pour la 3e fois. Il termine 2e chez les seniors et prend aussi l’argent en kata. De retour de blessure, sa sœur Mana parvient à décrocher le bronze en kata.

En triathlon, le TriGT vit un week-end particulier. L’organisation de ses Chaufours est un nouveau succès. Mais la fête est gâchée par une pénalité injuste qui prive l’équipe masculine du titre belge pour quelques secondes… La sanction est forcément difficile à vivre pour les Tournaisiens.

Enfin, on termine le mois par un très joli duel wallon picard aux 20 km de Bruxelles. Pierre Denays et Thaddée Adam se livre un superbe mano-à-mano dans la capitale. Au sprint, le premier nommé va décrocher le bronze.