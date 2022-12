Rétro 2022 en Wapi: En juin, le premier KO de Vanneste et le retour des Olympic Boys

Nos régionaux brillent raquette en main

Début du mois, Visé réalise un véritable exploit en remportant la Beneleague de handball. Cela faisait deux décennies qu’un club wallon courait après ce sacre. Dans l’effectif sacré, on retrouve un Tournaisien, Auguste Boyon. Le joueur formé en partie à l’Estu réussit donc parfaitement son pari de revenir en Belgique afin de combiner son sport de haut niveau et ses études de kiné. Un bel exemple à suivre !

Après une saison indoor réussie, Camille Laus poursuit avec de belles performances en extérieur. Elle descend notamment plusieurs fois sous les 52 secondes. Des performances qui lui offrent une invitation pour participer à la prestigieuse Diamond League à Rabbat. Face à une forte concurrence, la capitaine des Cheetahs ne peut pas vraiment rivaliser. Mais elle revient avec des souvenirs pleins la tête.

En futsal, on apprend une très bonne nouvelle: le retour des Olympic Boys de Frasnes ! Un an plus tôt, le club avait décidé de faire l’impasse, suite aux soucis financiers causés par la crise Covid. Mais comme promis à ce moment, Karim Dekeyser annonce le grand retour des OB en Nationale 3. Le groupe, très régional, est confié à deux coachs bien connus dans la région: Gaby Ouanane et Jonathan Delvaux. Pour l’instant, la saison est une réussite. Les Frasnois sont sixièmes avec 17 unités.

On reste dans le ballon rond mais celui de football. Quelques jours après la disparition de l’Excel Mouscron, le Stade Mouscronnois fait son apparition grâce à un partenariat entre ce qui reste du Futurosport et la Squadra Mouscron. Malgré les bâtons mis dans leurs roues (NDLR: comme l’arrivée de Deinze au Futuro), le club s’en sort bien en P3A et peut toujours rêver d’une montée à l’échelon supérieur. Chez les dames par contre, on apprend le départ de Sandrine Van Herzeele d’Havinnes. La coach mythique accepte la proposition d’entraîner Charleroi B.

En juin, la saison de balle pelote bat son plein. Thieulain remporte le premier grand tournoi: celui d’Ogy. Ce sera prémonitoire d’une année qui mènera le Wolfpack vers un nouveau titre.

Enfin, raquette en main, nos régionaux brillent. En padel, Kain et le Court 17 enchaînent les titres avec brio. Le TU Mouscron accueille, lui, un premier tournoi cinq étoiles. David Tixhon est le premier à inscrire son nom au palmarès.