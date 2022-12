Bilan de mi-saison à Acren-Lessines| Milone: « Je nous donne 6,5 pour notre première partie de saison »

Mais finalement, au classement, rien n’est mal fait pour une équipe qui vise avant tout un maintien rapide. Avec 21 points, et une onzième place, la Real a pris un petit matelas par rapport aux premiers descendants. Toutefois, il faudra confirmer au plus vite en 2023 pour ne pas tomber dans le stress.

Fabrice, quelle note donnez-vous à ce premier tour de la Real ?

Je donne un 6 voire un 6 et demi. On a d’abord eu cette très belle série de victoires. On était même un peu étonné d’en avoir autant. Mais dans cette bonne passe, on ne s’est jamais emballé avec Jean-Luc (Delanghe) et Denis (Dehaene). Notre discours est toujours resté le même: tout ce qui est pris maintenant n’est plus à prendre. Notre objectif reste de se positionner dans le milieu de classement. Une place qui nous convient bien je pense. On a ensuite connu un gros passage à vide. On marquait moins facilement et on encaissait sur des erreurs. Il était temps que la trêve arrive. Elle a fait du bien mentalement.

Est-ce surtout psychologiquement qu’il a fallu travailler ?

Je le pense. Il fallait que tout le monde se remettre en ordre et sorte du marasme ambiant. Aussi bien les joueurs que le staff. C’est pourquoi, pour la première fois, on a donné 10 jours complets de trêve. Afin que tout le monde puisse vraiment se vider l’esprit car on est le nez dans le guidon depuis la mi-juillet. Jeudi, on était tous heureux de se retrouver sur la pelouse.

D’autant que l’on a une bonne nouvelle: Jérémy Obin peut reprendre doucement avec le groupe.

Pour expliquer la mauvaise passe, Quentin Garcia-Dominguez nous a dit que le groupe a joué avec la peur au ventre. Suivez-vous cette analyse ?

En partie. Il y a d’abord eu une ou deux défaites. Là, on a commencé à sentir un peu de peur de mal faire dans le groupe. Mais les deux derniers matchs, c’était un peu différent. On est revenu à nos fondamentaux. C’était beaucoup mieux dans le jeu. Malheureusement, on a pris trop de buts sur des phases arrêtées. Près de 65% des goals concédés lors des 7 défaites. C’est chaque fois de bêtes erreurs et cela casse la dynamique. C’est dommage.

On a tendance à retenir la mauvaise série car elle impressionne dans les chiffres. Mais finalement, en termes de points, rien n’est mal fait.

Clairement pas. À un moment, on restait toujours à 5 voire 6 points des accessits. On pourrait même avoir quelques regrets. On a eu une grosse période de réussite. Et puis, cela s’est équilibré. Ce qu’il faut maintenant, c’est repartir tout de suite sur de bonnes bases. Rester dans ce milieu de tableau, voire un peu plus haut. Car c’est notre place. Finalement, on n’a jamais été vraiment baladé. À part contre Namur où on fait un non-match. On a vécu une fin difficile mais on doit le digérer.

Qu’attendre de ce deuxième tour ?

On doit prendre au plus vite les 15-20 points qui nous assureront le maintien, Afin d’éviter toutes mauvaises surprises. Du côté du staff, on veut aussi conserver cette bonne ambiance de travail puis intégrer quelques jeunes supplémentaires, même si notre moyenne est déjà très basse.

Mercato: « Peut-être saisir une opportunité »

Lors des dernières rencontres, les coachs ont pointé l’étroitesse du noyau. Le mercato pourrait-il dès lors permettre quelques arrivées ? « Avec le réseau de Denis Dehaene, on aura certainement quelques tests à la reprise. S’il y a des petites opportunités, on les saisira. Mais on a déjà la chance de récupérer quelques blessés comme Sanon et Fuka. C’est en bonne voie aussi pour Obin. On perd par contre Di Vita jusqu’en mars je pense. Il a été opéré juste avant Noël ». L’ancien de Rebecq était l’une des bonnes surprises du 1er tour chez les nouveaux. « Il y a aussi Alexandre qui est un portier fiable. Yondjouen s’est montré très solide, à l’image de Sangaré également. Garcia-Dominguez a fait un très bon début de saison. On en a quatre-cinq comme ça. Des déceptions, il n’y en a pas vraiment. Car tout le monde a fait le taf quand ça tournait bien. Et c’est collectivement que ce fut plus dur ensuite ».