Partis dans la soirée de mardi soir vers l’Arabie Saoudite, nos différents équipages régionaux sont bien arrivés mercredi. "À part un petit souci rapidement réglé pour les cartes téléphoniques, le début se passe très bien pour les équipes de Nicolas Delencre, de Diego Delespeaux et celle de Wapi Dakar News, détaille Xavier Dupont. Nous avons pu prendre notre place dans le Sea Camp qui verra le départ de ce Dakar 2023. La journée de mercredi a surtout servi à s’installer dans le bivouac et à réaliser les dernières démarches administratives. Tout était fini aux alentours de 16 h. On prend tranquillement nos marques".

Prendre ses marques avec les copilotes

Ce jeudi, nos deux pilotes régionaux ont connu une première journée importante. "Les véhicules ont subi un dernier contrôle technique. Il a été parfaitement réussi. Suite à cela, Nicolas et Diego ont eu l’occasion de réaliser des tests sur un petit circuit prévu par l’organisation. Leur ressenti est très bon. Diego a pu s’habituer encore un peu plus à sa nouvelle copilote, Julie Verdaguer. Nicolas et Éric Vandormael peuvent prendre leurs habitudes en mode" rallye ". Les deux ont pu apporter quelques modifications mécaniques. Mais tous les voyants sont au vert pour le grand départ".

Départ qui aura lieu samedi avec le prologue. La 1re étape est, elle, prévue le premier jour de l’an !