Rétro 2022 en Wapi: En février, l’Acrho repart, nouveau titre pour le duo Van Stalle-Clément

Le Pays Vert va en finale

De la piscine, on passe aux labourés. En début février, Thaddée Adam confirme son titre francophone de cross-country. C’est son 4e succès sur cette compétition. On reste spikes au pied mais sur la piste cette fois. Le 20, Camille Laus s’aligne à Gand. En grande forme en ce début de saison, la Tournaisienne claque son record en indoor en effectuant le tour de piste en 52.62. On verra plus tard que ce n’était qu’un début. Enfin, après une saison perturbée par le Covid, l’Acrho fait officiellement son retour ! À Celles, Remy Lagae est le premier vainqueur de cette version 2022 du challenge.

À la mi-février, la Marcotte de Huissignies accueille la première partie des championnats de Belgique de One Wall. Le duo, composé de Loïc Clément et Siméon Van Stalle, remporte un nouveau titre national. Petit clin d’œil, les deux jeunes viennent à bout, durant la finale, de leurs coachs: Sébastien Potiez et Guillaume Dumoulin. Loïc Clément s’imposera aussi en individuel.

En cyclisme, une information surprend un peu tout le monde. Le 18 février, Cazeau pédale s’associe avec Golazo pour l’organisation de l’Eurométropole Tour. Premier changement, et non des moindres, la course retrouve son nom le plus connu, et le plus apprécié, de Circuit Franco-Belge. La première version sous la nouvelle organisation a lieu en août entre Tournai et La Louvière. La victoire revient à Alexander Kristoff de l’équipe Wanty-Gobert. Une équipe qui crée en février sa structure pour jeunes sous le nom d’IWG Wapi Cycling Team. Avec énormément de succès comme on pourra s’en rendre compte durant la saison.

Enfin, le mois se termine par une très bonne nouvelle footballistique. Dans un duel 100% wapi contre Mouscron, le Pays Vert obtient sa qualification (2-0) pour la finale de la Coupe du Hainaut féminine.