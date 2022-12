Janvier: le sport revoyait enfin son public en fin de mois

Par exemple, on a vite oublié vu les salles bien remplies désormais. Mais en janvier dernier, basketteurs, handballeurs, volleyeurs et autres sportifs en salle avaient repris les championnats sans spectateurs. C’était encore pire pour les footballeurs dont la trêve avait été prolongée jusqu’en fin de mois. L’ACFF refusait effectivement une quelconque reprise si les buvettes ne pouvaient tourner à plein régime. Il fallait attendre le dernier week-end du mois pour voir les publics garnir à nouveau les travées.

C’est marrant comme l’actualité s’entrechoque parfois. Mais alors que Diego Delespeaux part ce mardi vers le Dakar, il terminait son premier il y a douze mois à une très belle 58e place sur 150 participants en catégorie "Classic". Pascal Mercier rentrait, lui, quatre véhicules sur les cinq préparés par ses soins. Un superbe exploit quand on sait qu’à peine 60% des participants terminent la course mythique !

Le Covid fait une victime dans le monde du volley

Dans le rayon des bonnes nouvelles, on peut aussi pointer la participation de Rémi Mazy aux Championnats du monde paralympiques de ski. Le Cominois y signe une belle 32e place en slalom. On apprendra un peu plus tard dans l’année que cela lui permettait de se qualifier pour les Jeux olympiques d’hiver de Pékin.

Pour sa première participation au Championnat de Belgique de cyclo-cross, la Dottignienne d’adoption, Marion Norbert-Riberolle, se classe à une superbe deuxième place derrière l’intouchable Sanne Cant.

Par contre, il se passe aussi des choses beaucoup moins joyeuses. À deux pas de chez nous, le club de volley-ball de Menin, pourtant actif au plus haut niveau, décide de stopper les frais. La raison ? Les conséquences de la crise Covid qui a tant fait souffrir les clubs. Le comité justifie cette difficile décision par la perte de nombreux bénévoles, de certains membres du comité de direction mais aussi (et surtout) de la perte d’une grosse partie du sponsoring. Heureusement, à notre connaissance, c’est l’un des seuls clubs de haut niveau qui a été contraint à une telle extrémité.

Le mois se termine par une petite surprise. Après des années de loyauté, Vinny Mayélé de la Real voit la belle opportunité de rejoindre le monde professionnel. L’arrière droit est transféré en Nationale 1 à Mandel United. Le Français y assurera le maintien du club avant de le quitter suite aux ennuis financiers et au flou qui régnaient chez les Flandriens. C’est tout naturellement qu’il reviendra chez les Camomilles.