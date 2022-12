Bilan de mi-saison à Houthem| Une belle remontée après le 0 sur 24 initial

Depuis, les Houthémois n’ont connu que deux fois la défaite pour quatre victoires et un nul. "Notre onze ne change presque plus, si on excepte une petite blessure ou un suspendu. On trouve aussi nos automatismes. On a également changé de système. On a débuté en 4-3-2-1. Mais mon avant-centre est trop esseulé. On est passé en 3-5-2 avec l’apport de deux buteurs et de deux ailiers. Défensivement, c’est parfois un peu plus tendu. Mais on se montre bien plus dangereux".

Un projet sur 3 ans

Avec 13 unités, et un match de retard, les Sang et Or sont remontés en 13e position. "On aurait mérité quelques unités de plus. Malheureusement, on a trop souvent commis des petites erreurs qui nous ont coûté des points. On devrait plutôt être entre 15 et 20 points. On serait alors à une place qui nous correspond mieux".

Vu la forme des dernières semaines, Houthem aurait préféré enchaîner. "C’est vrai que la trêve tombe mal pour nous. Heureusement, elle sera courte avec le match d’alignement qui tombe le 8 janvier. On va juste stopper une grosse semaine avant de se remettre dans le bain. On espère que cela ne va pas casser la spirale. En début de saison, j’avais fixé l’objectif d’atteindre entre 30 et 40 points. Si on continue comme maintenant, c’est plus que jouable".

Le coach serait alors dans le timing qu’il s’est fixé à son arrivée. "J’ai un plan en trois ans. Cette année, on construit. L’année prochaine, on vise la colonne de gauche avant de jouer la montée dans deux ans". Pour espérer atteindre ce rêve, l’entraîneur espère pouvoir conserver ses cadres. À l’image de son capitaine, Émilien Deriu. "C’est le plus ancien de mon noyau. Il connaît très bien la série et les adversaires. On en parle souvent ensemble pendant la semaine. C’est aussi mon relais sur la pelouse. Si je dois citer un autre joueur à mettre en avant, c’est Camille Dekeirschieter qui cartonne actuellement. Mais ce que j’apprécie surtout, c’est la réaction de l’ensemble du groupe. J’aimerais conserver tout le noyau pour continuer à construire, tout en amenant un peu d’expérience et de concurrence. Mais je dois déjà acter un départ. Je sais que d’autres sont suivis. Mais on a fixé une deadline au 1er janvier pour savoir avancer". Les récents bons résultats pourraient pousser certains à rester.