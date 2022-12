Nicolas Delencre va vivre son premier Dakar: "Je voulais y aller avant mes 40 ans"

Cette passion le poursuit depuis. D’autant qu’il a été baigné dedans depuis longtemps. "Ma famille louait des prairies pour l’organisation d’autocross. C’est donc tout naturellement que j’ai commencé à prendre le volant dans de telles occasions. J’ai fait tous ceux qui existent dans la région. À Antoing, Esplechin… Puis, j’en ai eu un peu marre de la terre. Je me suis dirigé vers les circuits. J’ai roulé dans différentes fédérations. Lors de la précédente saison, j’étais actif en Fun Cup".

Mais le gestionnaire de Nico Chauffage avait toujours dit qu’il ferait un jour le Dakar. "Je me suis lancé le pari quand je suis devenu entrepreneur à 24 ans. Je voulais à tout prix aller sur cette course mythique avant d’avoir 40 ans. J’en ai 38 ! J’ai donc réussi".

Et quand il prendra le départ du prologue, le pilote aura certainement un coup d’œil mélancolique sur tout le travail abattu pour y arriver. "L’aventure a débuté il y a 413 jours (NDLR: on l’a rencontré vendredi dernier). Notre volonté était de partir de zéro. On voulait tout découvrir. On a rapidement rencontré Xavier Dupont et Pascal Mercier qui nous ont beaucoup aidés".

« NDX » pour accompagner les pilotes

C’est à bord d’une Range Rover que le duo, formé de Nico et d’Éric Vandormael, prendra le départ. "Elle était déjà un peu préparée par un jeune mécano qui travaille chez nous mentalement. C’est la beauté de cette aventure Dakar, elle a créé des emplois. On a modernisé l’ensemble du véhicule. À la base, on devait prendre part à la course normale. Mais on a finalement été déclassé en" classic "car Éric n’a pas de licence FIA. Ce fut une déception sur le coup. Mais on le prend finalement comme une opportunité: on va tenter d’aller chercher un podium. Même si ce sera une totale découverte, j’ai confiance".

Quoi qu’il arrive lors de cette 1re participation, ce ne sera que le début d’un long voyage. En effet, Nicolas Delencre et Xavier Dupont ont créé "NDX", une société qui accompagnera des pilotes au Dakar ou d’autres rallyes. "Le but est de les suivre de A À Z. De l’inscription à la préparation de la voiture jusqu’au suivi sur place. On veut essayer de rendre ces courses un peu plus accessibles.". Les deux amis ont également repris "Off Road", le correspondant belge d’ASO. "Afin d’aider ceux qui le veulent à aller au Dakar. On organisera aussi des sorties 4x4 tous les deux mois…"

Mais avant de penser à ces futurs projets, Nicolas Delencre va profiter à fond en Arabie Saoudite.

Si on aura deux pilotes derrière les volants, d’autres régionaux vivront aussi l’aventure Dakar. Mais d’une autre façon. En effet, Sébastien Poliart, Xavier Dupont, Nicolas Hiroux et Pascal Mercier prendront aussi l’avion pour l’Arabie Saoudite. Sur place, ils formeront le team "Wapi Dakar News" dont votre journal est un partenaire privilégié. "Nous aurons deux véhicules sur place. Une Land Rover toute équipée que je conduirai avec Pascal Mercier qui nous rejoint en tant qu’expert, détaille Xavier Dupont. Vu ses connaissances du Dakar et ses contacts, c’est un renfort indéniable pour notre équipe. Il va nous ouvrir des portes et nous amener toutes ses analyses de la course. Dans la seconde, une Mercedes, nous retrouverons Sébastien Poliart et Nicolas Hiroux. Le but de notre quatuor sera de vous faire vivre la course de l’intérieur. Tous les deux jours, nous proposerons un journal télévisé du Dakar (NDLR: visible sur notre page Facebook L’Avenir Wallonie picarde sport ainsi que sur la télévision locale, Notélé). Il sera à chaque fois articulé autour de trois reportages. Il y aura tout d’abord un suivi de nos pilotes régionaux: Nicolas Delencre et Diego Delespeaux. Ensuite, nous avons balisé toute une série de sujets à développer sur place. Pour citer quelques exemples, il y en aura un sur la vie au sein du bivouac, un sur les autres régionaux, un sur les plus beaux paysages d’Arabie Saoudite… Enfin, le dernier reportage sera centré sur les performances des grands noms du Dakar. On veut offrir aux spectateurs des reportages des plus professionnels. Et qui sait, cela nous offrira peut-être d’autres opportunités dans le futur ?" Sur place, le quatuor nous partagera aussi de nombreux clichés qui nous donneront l’impression d’être sur place.