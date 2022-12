Diego Delespeaux retourne sur le Dakar: "Faire aussi bien, voire mieux, que l'an passé"

Pour cette 2e aventure, Diego sera toujours rattaché au team Logistic Rallye. Par contre son entourage direct sera un peu différent. "En début d’année, j’étais parti avec mon père, mon fils et Bertrand Droupsy comme copilote. Malheureusement, pour des raisons financières et d’organisation professionnelle, ils ne seront pas de la partie cette fois. Je prends un autre copain avec moi alors que Julie Verdaguer sera ma copilote. J’avais fait sa connaissance lors d’un raid il y a une quinzaine d’années. Depuis, on avait gardé le contact. Son mari s’occupe de mon assistance. Elle a donc bien voulu m’accompagner. C’est un beau renfort car elle dispose d’une belle expérience dans le rallye. Elle a déjà effectué le Dakar Classis mais aussi d’autres courses comme le Rallye des Gazelles ou la Transafricaine".

Une voiture remise totalement à neuf

Lors de la précédente édition, la Coccinelle de 67 du responsable de Nostalgia Car avait attiré de nombreux regards (NDLR: il avait même eu le droit à un reportage télévisé). Cela risque bien d’être une nouvelle fois le cas. "On a gardé la même structure mais on a tout refait à neuf avec mon fils, poursuit Diego. L’année dernière, nous avions connu quelques petits soucis. On avait eu de l’eau dans l’essence, on avait cassé une direction et quelques petites autres casses. On s’est basé sur ces mauvaises expériences pour corriger certaines choses. On a gonflé un peu le moteur, on a changé les arrivées d’air… On a vraiment modifié pas mal de choses. On a aussi été vigilant aux pièces de rechange que l’on prend avec. L’an passé, c’était plus de la récupération ou des pièces que j’avais conservées au fil des ans. Ici, on n’a que du neuf. On a aussi tout modifié au niveau des équipements de navigation. C’est bien mieux organisé. Enfin, notre team a aussi fait de gros efforts pour faciliter les éventuels dépannages. Deux T3 d’assistance rapide ont été préparés. Avec tout cela, on espère vraiment faire mieux qu’en 2022".

La motivation vient de l’adversité

Ce serait une superbe récompense pour les efforts consentis depuis février dernier. Car avec les suites de la crise sanitaire et les conséquences de celle financière, la préparation de l’aventure n’a pas été une sinécure. Que du contraire… "On a fait le maximum pour partir dans les meilleures conditions. Mais ce ne fut pas évident du tout… Rien qu’au niveau sponsoring, cela a été diminué de moitié. Pour ceux qui ont accepté de continuer à nous suivre, j’ai vraiment envie de faire quelque chose de bien. Il a fallu aussi gérer la préparation de la voiture, tout le côté administratif, où j’ai bien été aidé par Bertrand Droupsy et autre, tout en assumant mon entreprise privée. Avec les coûts qui ne cessent d’augmenter, cela a été difficile de boucler le budget. Mais le Dakar, c’est un challenge que l’on voulait à tout prix revivre une fois".

Et c’est justement dans cette adversité que Diego et son équipe puiseront toute leur motivation. "En partant avec une Cox à deux roues motrices, on sait déjà qu’on fait face à un fameux défi. Dans certaines parties, on galère, sourit le pilote. On a une petite voiture par rapport aux gros 4x4 qui sortent de l’usine. Et en plus de cela, notre budget est rikiki par rapport à beaucoup d’autres. Cela nous pousse à vouloir faire mieux qu’eux malgré notre déficit de base. Dès le 31, on va en tout cas profiter à fond de l’aventure ! "