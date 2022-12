Bilan de mi-saison pour Ploegsteert| "C'est mi-figue, mi-raisin pour le moment"

Pour sa première saison sur le banc, l’entraîneur avait annoncé vouloir jouer le Top 5. C’est encore possible. Mais il ne faudra plus perdre trop d’unités en chemin. " J’ai toujours été ambitieux comme joueur, je le reste comme coach. Donc j’y crois toujours. Par rapport à notre premier tour, on va devoir réussir à enchaîner quelques bons résultats pour remonter au classement. À domicile, on parvient à faire la différence. On est habitué à notre “ mauvais ” terrain. On arrive à bien l’utiliser alors qu’il fait un peu peur à nos adversaires. Le problème, c’est à l’extérieur. On fait parfois preuve d’un peu de suffisance. On sait bien jouer au ballon. Et sur des meilleures pelouses, on a l’impression que cela va aller tout seul. C’est un peu le souci de la mentalité française de quelques gars de notre noyau. On va devoir encore travailler là-dessus. Car en séries flandriennes, les adversaires ne lâchent jamais rien. On doit débuter chaque rencontre en ayant la motivation à 200%. Sinon, on va au-devant de mauvaises surprises.

De mon côté, cela reste ma première saison sur un banc. J’apprends chaque jour, chaque semaine et à chaque match. Le foot me manquait beaucoup au départ. J’ai dû rechausser les crampons à trois ou quatre reprises vu les absences. Cela a retardé la transition. Je voulais tout de suite marquer le coup. On ne réalise pas toujours ce qu’on dit. Mais il me reste un second tour pour y arriver ".

Durant les quinze premiers matchs de l’année, le coach a eu plusieurs satisfactions. Il nous dresse le top 3 de ses meilleurs joueurs. "Enzo Vandenberghe est une très belle surprise. Il a 18 ans et vient de Comines France. Il a de grosses qualités footballistiques et la bonne mentalité. Il est toujours présent la semaine, il fait ses matchs. Il est à l’écoute et est vraiment là pour apprendre. J’espère que je pourrai le conserver une saison supplémentaire. Je place aussi Malik Attout pour ses buts et Stéphane Dassonneville pour son boulot défensif. Ce sont deux gars d’expérience qui ont la même mentalité que moi. Ils sont importants dans l’équilibre du noyau".

L’USPB reprendra les entraînements le 3 janvier.