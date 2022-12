Trois jours de folie à Courtrai et Dottignies avec le Xmas Tournament

En tant que club organisateur depuis de nombreuses années, la JS Dottignies glisse toujours quelques formations dans les tableaux, et ce sera encore le cas en U12 et U14 filles. Les Dottigniennes y retrouveront, en U12, une équipe du TEF, et en U14, une équipe du Tournai Wapiti Basket-ball Club. Le tout jeune club né de la coopération entre cercles de la région tournaisienne enverra également une équipe en U16 filles et, grande première, une autre en U14 garçons.

« Excitation générale »

Cette sélection de garçons réunira des joueurs de l’ASTEK, de Templeuve et de Dottignies notamment, et sera dirigée par François Agache et Louis Deglasse. Jean-Sébastien Lamborelle, porteur du projet Wapiti, se chargera pour sa part d’encadrer les trois équipes qui défendront la bannière tournaisienne: "Participer à un événement comme celui-ci est capital dans le développement des jeunes. Évoluer dans les catégories régionales, c’est un premier pas, et c’est même le minimum pour accentuer la progression. Mais avec les meilleures équipes du pays voire d’Europe, le niveau se situe encore un cran au-dessus. Tant physiquement que techniquement et tactiquement, nos jeunes y découvrent des choses qu’ils ou elles n’ont jamais vues auparavant. C’est très intéressant de pouvoir se situer par rapport à cela, et de se fixer ensuite de nouveaux objectifs en termes de travail et d’entraînement."

Le directeur technique-secrétaire-entraîneur du Tournai Wapiti sent les basketteuses du club particulièrement motivées: "Depuis plusieurs semaines déjà, on ressent facilement l’excitation générale qui anime nos différentes équipes. Les filles ont hâte de goûter à ces rencontres de niveau international et toutes veulent en être. Elles ne rateraient l’événement pour rien au monde. Se retrouver là-bas toutes ensemble contribue aussi inévitablement à forger un esprit de groupe, un esprit de club, et cela même si nous ne séjournons naturellement pas sur place, comme cela peut être le cas lorsque la destination est plus éloignée."

Jean-Seb Lamborelle se réjouit par ailleurs de voir tant de monde rassemblé autour d’une même passion: "On le constate déjà cette année avec des filles venues d’horizons différents. Les jeunes ont si vite fait de fraterniser pour pratiquer ensemble leur sport favori, c’est vraiment satisfaisant." Le programme complet est à retrouver sur www.x-mastournament.be.

On se souvient que l’ASTEK, avec notamment Francis Lemattre, raffolait de ces événements internationaux pour former ses jeunes, et on en voit le résultat. Des Salmon, Delannoy, Merlevede, Rosemberg et compagnie ont participé à ce type de tournoi en France (Bourbourg) ou même en Pologne. TEF et Wapiti en prennent de la graine et c’est ainsi qu’ils participeront en avril prochain à la 28e édition de l’Euro-Jeunes du COB Calais, un événement exceptionnel organisé sur la Côte d’Opale. Le Tournai Wapiti organisera lui aussi, le dernier week-end de mai, son 1er tournoi international réservé aux U14 à U19 au Vert Lion à Kain. Avec toujours à l’esprit de développer la formation des jeunes. À ce propos, son prochain stage se déroulera durant les vacances de carnaval sous la houlette de Lorine Gobert, Pat Verdun, Sam Vankeersbulck, Jeroen Debaveye et Fred Dusart (à confirmer), excusez du peu !