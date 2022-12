Bilan de mi-saison à la Jespo Comines| L'objectif tour final est toujours réalisable

Prendre plus de points à la maison

Le coach ne l’a jamais caché, il vise la qualification pour le tour final. Un objectif qui pourrait être atteint dans quelques semaines. "On est deuxième de la seconde tranche. Mais on pourrait être en tête en gagnant notre match de retard. Il en restera quatre derrière à assurer face à de gros morceaux comme Gits, Ploegsteert… À nous de confirmer le bon travail réalisé au premier tour. Parce que la série est vraiment difficile. Toutes les semaines, il y a des surprises. Il n’y a pas vraiment un cador. Tout le monde peut battre tout le monde". Autre chose à corriger au second tour, prendre plus de points à la maison. "C’est paradoxal mais on est invaincu à l’extérieur et plus dans le dur chez nous. On va devoir inverser cela".

Pour y arriver, l’entraîneur pourra compter sur son relais sur la pelouse. "Je n’aime pas spécialement mettre de joueurs en avant. Mais Morad Arffak a fait un très bon premier tour. Il est solide derrière et nous a déjà libérés à quelques reprises grâce à ses buts. Il est aussi un exemple pour le groupe en étant présent à chaque entraînement". Et preuve que beaucoup croient au projet, une grosse partie de l’effectif a prolongé pour la saison à venir. "90% du noyau sera le même. On a déjà quelques renforts actés. J’ai vraiment confiance en mon groupe pour aller chercher ses prolongations. Et à partir de là, tout est possible".

Notons que la Jespo est à l’arrêt jusqu’au 29 décembre. "Ce qui nous permettra de préparer au mieux le match du 8 janvier contre Kruiseke", conclut Mathieu Dejonckheere.