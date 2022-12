Le coach des U8 luingnois est une femme

D’abord arbitre en P4 et en P3

"Quand je n’ai pu m’aligner avec les garçons, je me suis affilié à Tournai. À l’époque, il y avait très peu d’équipes dans la région. La plus proche était Kuurne." Pour ne pas quitter le monde du ballon rond, Wendy s’oriente alors vers une autre fonction. "Je voulais devenir arbitre. Je me suis donc tournée vers Mouscron où Michel Deschamps s’occupait des hommes en noir. À quinze ans, je débutais ma carrière en Flandre. J’arbitrais le plus souvent des hommes en P4 puis en P3. Après quinze années de bons et loyaux services, l’envie de rejouer au football est réapparue. J’ai joué à Mouscron, Luingne, Dottignies et trois ans à Houtem en défense centrale. Malheureusement, une grave blessure à la rotule a mis fin à ma carrière. Je ne pouvais pas me permettre de prendre des risques tant familiaux que professionnels… Aujourd’hui, l’arbitrage me manque. Par contre, j’ai trouvé une autre voie pour le football !"

Maman de deux garçons de quatorze et huit ans, Wendy les suit avec assiduité. C’est ainsi qu’elle rendait de petits services à Sébastien Louage, coordinateur des jeunes luingnois, lors des séances d’entraînement. "Puis, c’est devenu officiel avec la réussite du diplôme aspirants entraîneur. Je voulais coacher des ados de quinze ou seize ans mais Sébastien m’a convaincu de débuter par une catégorie de plus jeunes joueurs. Et comme mon deuxième fils est gardien en U8, c’était l’occasion de commencer ma nouvelle carrière. Je préfère d’ailleurs diriger des garçons que des filles. C’est pourquoi j’ai refusé la proposition d’entraîner des dames à Mouscron."

Son objectif : prendre une équipe première

Cousine de Benjamin et Romain Delabie qui jouent en P1 et P3 luingnoises qu’elle va supporter le plus souvent possible, Wendy suit le foot avec attention. " Bien sûr, je regarde la Coupe du monde à la TV. En d’autres temps, je suis plus attirée par le football français que belge. Et sur le terrain, je supporte mes deux garçons. Mon cadet ne doit pas toujours être satisfait d’avoir sa maman comme coach car je suis plus sévère avec lui qu’avec les autres enfants, surtout au niveau du comportement.

Les U8 ne sont qu’un passage dans ma fonction. Je désire continuer à passer les différents examens pour, un jour, entraîner une équipe première. Que cela soit en tant que T1 d’une équipe plus âgée ou T2 aux côtés d’un coach d’une équipe première. " Voilà Giovanni Seynhaeve prévenu !

D’ici là, Wendy pourrait déjà décrocher un trophée cette saison. "Nous sommes en demi-finale de la Youth Cup que nous jouerons contre une formation d’Anderlecht. J’espère que nous nous montrerons à la hauteur pour notre région."