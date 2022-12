Bilan de mi-saison à Moen: Greg Vanenbulcke "aurait signé pour un tel bilan"

Ces deux visages se reflètent parfaitement au classement. Moen est 10e avec 20 unités au compteur. "Si on m’avait avant le lancement du championnat qu’on aurait un tel bilan, je signais des deux mains. L’objectif de départ reste le maintien. On est bien parti pour l’obtenir. Mais il nous reste de la route à faire. Idéalement, on doit encore glaner 12-13 unités. Je pense que ce sera suffisant pour être tranquille. En ce sens, le mois de janvier sera très important. On reçoit pas mal de concurrents directs sur notre terrain. On doit en profiter".

Pour cela, les Flandriens doivent espérer connaître moins d’absence. "On doit d’abord retrouver de la sérénité. Ici, j’entends déjà beaucoup parler de transferts, depuis fin novembre… Cela m’énerve un peu. La trêve doit permettre à tout le monde de se recentrer sur l’objectif. On s’est bien acclimaté à cette P1. Le jeu est différent. Tactiquement, c’est beaucoup plus poussé. Chaque erreur se paie cash ou presque. On apprend à chaque match. On a décidé de partir avec le même groupe pour remercier les gars qui avaient arraché la montée. On veut construire avec eux et voir aussi où sont les manquements. On progresse. On veut maintenant prendre les points nécessaires au plus vite. Pour ne pas jouer avec la peur au ventre. J’espère également compter moins de suspendus ou de blessés. Car mon noyau est restreint. Dès que l’on a 5 ou 6 blessés, cela se ressent tout de suite".

Parmi les cadres essentiels, on retrouve notamment "Dylan Bourquin qui fait un très bon 1er tour. Bastien Chibrac a grandi énormément. Il est à l’écoute et ne fait que progresser. Il y en a d’autres que je peux mettre en avant comme le duo Dos Santos-Garrevoet qui est très efficace. Ou encore Geo Merchiers qui aura, je l’espère, encore plus d’impact car il n’a pu vraiment enchaîner avec les blessures ou suspension. On compte aussi l’un des meilleurs gardiens de la série en la personne d’Olivier Vancoillie".