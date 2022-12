Bilan de mi-saison à Dottignies: le RDS a un vrai coup à jouer en P2

Travailler la mentalité

Le RDS devra notamment soigner son petit péché mignon: perdre des points face à des adversaires prenables mais bien organisés. "Je ne dirai pas que l’on est dans le dur face à des blocs compacts. On l’est plutôt quand on ne concrétise pas nos occasions. On permet alors à l’adversaire de prendre confiance. On a été puni plusieurs fois de la sorte. Je compte au moins cinq matchs où on a pris un but dans les dernières minutes. Mentalement, on lâche parfois un peu trop vite. C’est dangereux dans une série si serrée. C’est ce que j’explique à mes joueurs depuis l’entame. Quand on aura ce déclic mental, on pourra vraiment faire des différences. Car sur le premier tour, il n’y a pas eu une équipe réellement supérieure à la nôtre. Mais c’est une série très spéciale où tout le monde peut battre tout le monde. En gagnant deux fois de suite, on peut être en tête. Mais à l’inverse, on peut vite descendre. Pour éviter cela, on doit travailler sur une chose: avoir toujours la même mentalité jusqu’au-boutiste".

Car l’ancien joueur de l’Excel reste ambitieux. "On n’a jamais caché que l’objectif est d’aller chercher le tour final. Là, c’est une loterie. Si on a une occasion de jouer la montée, on la jouera à fond. Je suis un entraîneur ambitieux. Le club l’est aussi. Donc on ne se fixe aucune limite". Et il pourra compter sur quelques cadres pour atteindre l’objectif. "On espère récupérer vite Mendy Bouzid qui a été blessé. Avec Tarik Rajiallah, ils sont les moteurs de notre milieu. Avec eux, on ira encore plus loin", assure le coach.