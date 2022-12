Nos régionaux signent les meilleures performances à Dixmude

La "dernière chance" s’organisait à Dixmude dimanche dernier dans la piscine de 25 mètres De Pluimen. Le programme des courses était basé sur les courtes distances pour les différentes catégories d’âges allant de 9 ans à 19 ans et plus. Les organisateurs avaient enregistré les inscriptions de neuf clubs dont sept des Flandres et deux du Hainaut occidental: Mouscron et Comines. Chez les messieurs, deux affiliés de Mouscron et deux de Comines ont signé le meilleur résultat possible. Chez les dames, les Dauphins hurlus ont enregistré cinq victoires. Les meilleures performances (aux points FINA) sont signées par Louis Lecourt sur le 100 mètres brasse en 1.05.04 qui signifie 589 points et par Faustine Mercier sur le 100 mètres nage libre en 58.21 qui vaut 643 points. Le bilan de nos régionaux est le suivant. Le Royal Dauphins Mouscronnois avec seize nageurs enregistre 50% d’améliorations de chronos personnels. Il obtient la première place des clubs et récolte 33 médailles dont 21 en or, 9 en argent et 3 de bronze.