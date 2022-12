Les U21 vont-ils marquer l'histoire de la Squadra Mouscron?

Les astres semblent alignés

L’occasion est peut-être encore plus belle parce que les Hurlus ont évité les ogres que sont Anvers et Anderlecht (ex-Gooik). "Mais il ne faut pas sous-estime Gand. Leurs gamins jouent tous en D2 et ont du talent. Ils ont sorti deux clubs de D1. Ils ont deux internationaux belges. C’est une mécanique bien rodée. Mais il est vrai que sur papier, c’est un peu plus abordable. Mais il ne faut pas croire que notre parcours a été facile. On a sorti Aarschot au 1er tour qui était le grand favori puis Genk… On joue aussi avec moins de pression parce qu’on est passé par le chas de l’aiguille conter Eisden. On perdait 4-1 à dix minutes de la fin. Mais on a su sortir du traquenard avec les ressources nécessaires. Ce ne fut vraiment pas facile. Désormais, on est à une marche de notre objectif. À nous de la franchir".

Pour aller au bout d’une belle aventure, il faut souvent que tous les astres s’alignent. Cela semble bien être le cas pour l’instant. "On a la chance de ne pas compter de suspendus ou de blessés. On sera au complet avec l’apport de nos joueurs de D1 comme Abel Ferreira, Vincenzo Morando, Tristan Vandenplas et Jules Vanassche. On organise aussi le Noël Bleu ce soir. On attend donc près de 500 personnes dans la salle. Tout est réuni pour faire une belle fiesta autour d’un événement historique pour notre structure. Si cette génération parvient à rejoindre la finale, elle sera un superbe exemple pour toutes celles qui suivent. On sait qu’elle en est capable. En championnat, on vient de battre Hasselt, le second, sans nos habitués de D1. On joue avec des gamins de 16-17 ans qui progressent tellement vite". Et vivre un événement comme une finale de Coupe de Belgique ne peut que les faire grandir encore plus vite !