Le Triptyque des Monts et Châteaux sera bien sur un jour en 2023

Nous l’avions déjà indiqué dans une précédente édition mais c’est désormais confirmé par l’ASBL organisatrice: le Triptyque des Monts et Châteaux n’aura pas lieu sous forme d’étapes en 2023. Heureusement toutefois, la course ne disparaît pas totalement du calendrier cycliste. Elle existera juste sous une autre forme. "Après deux années d’absence pour cause de crise sanitaire Covid, le comité de TMC Org, accompagné de ses nombreux bénévoles, a tout mis en œuvre pour faire de l’édition 2022, synonyme de 25e anniversaire, un réel succès sportif, détaillent Dimitri Delfosse et Jean-Pierre Delitte, respectivement président et vice-président. Toutefois, la crise a laissé des traces indélébiles sur les finances et son comité a rencontré de grosses difficultés pour boucler le budget. C’est ainsi que pour 2023, le comité se voit contraint de réduire la voilure du TMC: il se déroulera sur une seule et unique journée le 1er week-end du mois d’avril".