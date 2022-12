Une lourde défaite à Waregem pour conclure 2022 mais un bilan positif pour Brunheaut

Lorine Gobert espérait de son côté que ce revers ne soit qu’un accident de parcours qui restera comme une triste façon de ponctuer une année 2022 historique pour l’ensemble du club de Brunehaut: "Quand on joue les ténors du championnat comme Braine ou Malines, on ne récolte que des cacahuètes mais il y a match. Cette fois, l’équipe a été inexistante et certaines filles se sont fait marcher dessus. Nous avons clairement manqué de rythme, ce qui s’explique en partie par le mauvais travail à l’entraînement ces derniers jours mais le fait de n’avoir rien montré est inquiétant. On sent que la fatigue s’installe dans le groupe et la trêve va faire le plus grand bien. L’important sera désormais de tirer des leçons d’un tel match, de se remettre en question et surtout de se relever car nous savons que nous serons attendues au deuxième tour."

Dunia Huwé devait « saisir l’opportunité »

Brunehaut devra en effet assurer son maintien lors d’un mois de janvier qui s’annonce décisif. Le président Philippe Landrieux est d’ailleurs conscient que Brunehaut pourrait déjà être rassuré dans un mois: "Notre bilan actuel reste très positif avec trois victoires contre les équipes que nous voulions laisser derrière nous. Nous aurions d’ailleurs signé des deux mains pour un tel parcours en début de saison. Il n’y a pas de raison de s’inquiéter. Au contraire, la trêve va faire du bien pour se ressourcer et pour commencer à préparer la saison prochaine."

Ce deuxième tour qui commence verra le retour de blessure de Vibe Bevernage, laissée au repos par mesure de prudence lors des dernières rencontres, mais aussi le départ de Dunia Huwé qui, après quatre apparitions avec Brunehaut, a accepté le contrat professionnel que lui proposait une équipe de deuxième division allemande. La Grammontoise va ainsi pouvoir vivre à nouveau de son sport mais gardera d’excellents souvenirs de son passage à Brunehaut: "J’y laisse une partie de mon cœur mais quand on a l’ambition d’être professionnelle, il faut savoir saisir les opportunités qui se présentent. Ce sera peut-être ma dernière expérience comme joueuse avant de me concentrer au coaching alors j’espère profiter du bon travail réalisé avec Lorine pour rebondir. Physiquement, j’ai vraiment bien travaillé ces dernières semaines et ma condition est probablement meilleure qu’en début de saison."

La Flandrienne aurait évidemment préféré partir sur une victoire. Il n’en sera rien mais les regrets sont bien réels: "C’est une prestation catastrophique car je reste persuadée que Waregem n’est pas vraiment une équipe supérieure. Malgré cet accident de parcours, je souhaite le meilleur à Brunehaut pour la suite du championnat. Ce club m’a rendu le plaisir de jouer et cette expérience m’a boosté pour la suite de ma carrière."

On devine que les fêtes de fin d’année feront le plus grand bien au moral d’une équipe qui aura très certainement à cœur de se reprendre dès la reprise de janvier.