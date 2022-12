Pascal De Vreese prolongé au RDS « pour avoir de la continuité »

Arrivé dans le courant de la précédente saison, Pascal De Vreese avait réussi sa mission: maintenir Dottignies en P2. C’était donc tout logiquement que l’ancien attaquant avait été prolongé à la tête du RDS. Quelques mois plus tard, le bilan est toujours aussi bon. Le club de la cité de la Main est quatrième. Mais il compte un match de moins qui pourrait le mener à la 2e place. Il est également toujours en course pour la Coupe des Flandres. Il jouera sa demi-finale face à Blankenberge en début 2023. C’est donc tout logiquement que la direction dottignienne a décidé de signer pour une nouvelle saison avec son coach à succès. "Dans les séries flandriennes, les discussions pour les transferts de la saison prochaine débutent déjà maintenant. Il était donc important de se mettre rapidement autour de la table avec mes dirigeants. Car c’est maintenant que je dois commencer à regarder pour le noyau de la saison prochaine. L’idée est de conserver la majeure partie de notre effectif actuel car il donne satisfaction. Cela prouve le bon travail effectué durant le mercato avec Hicham Zaid. Le but est de donner encore plus de consistance à ce groupe. C’était important d’avoir de la continuité. Car cela n’a pas toujours été le cas par le passé", détaille le coach des Bleus et Jaunes.