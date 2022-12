Maffle B a signé l'exploit en battant Enghien: "Une victoire qui ne doit rien à personne"

« Trouver la régularité »

La seconde équipe du président Patrice Matthys affiche désormais trois succès et laisse derrière elle Leuze, Boussu-St-Ghislain et DPK, qui comptent un succès de moins, au moment de profiter de la trêve. Le maintien est encore loin mais redevient totalement envisageable. "C’est propre à des effectifs aussi jeunes de connaître des hauts et des bas au cours d’une campagne. On a ainsi battu Enghien, Flénu et Leuze, en ne perdant que de cinq points à Wasmuel, mais nous nous sommes royalement plantés contre Boussu et DPK, note l’homme à la casquette. Nous en étions bien conscients avant même de débuter cette saison, et le maintien reste d’ailleurs notre unique objectif. N’oublions pas que cette équipe n’a accédé cet été à la P2 que via diverses circonstances favorables, en ayant achevé la dernière saison de P3 à la septième place ! On a pris le pari d’accepter de monter car selon moi, une promotion ne se refuse jamais, et qu’en outre, les jeunes ont beaucoup plus à apprendre de cette expérience en deuxième provinciale, où il faudra se battre chaque semaine pour arracher des résultats. À nous de trouver la régularité d’ici fin avril et je suis persuadé qu’on se sauvera. Trop souvent, nous avons manqué nos entames de match et dû ensuite courir derrière le score. Si on réussit, comme contre Enghien, à démarrer dès l’entre-deux, alors on mettra pas mal de concurrents en difficulté."

Les talentueux Dupire et autre Lepair, pour ne citer qu’eux, ne demandent qu’à éclore. Désormais éliminés de la coupe du Hainaut, les jeunes pourront même retrouver éventuellement une place sur le banc de l’équipe A, avec qui ils ont déjà effectué quelques apparitions remarquées. Mais d’abord, cap sur le maintien !

David Lechêne ne s’en cache pas, il n’aurait jamais pu revendiquer grand-chose sur le parquet. Le banc, par contre, l’a très vite attiré. "Je me suis vite dit que si je ne savais pas jouer au basket, il vaudrait mieux tenter de l’enseigner puisque j’adore ce sport. Et j’ai ainsi rapidement suivi les formations nécessaires", se souvient-il. C’est à Boussu, son premier club, qu’il a pris place pour la première fois en bord de terrain. "Depuis mes débuts, j’ai coaché toutes les catégories de U8 à seniors, et j’y éprouve toujours autant de plaisir", poursuit celui qui dirige toujours les U12 de Mons Hainaut, les U16 de Colfontaine, et les U21 de Stambruges ! "Après de nombreuses expériences en seniors, à Boussu, Mons, Dottignies ou encore la Frat, je me suis recentré sur les jeunes, de qui on reçoit énormément en retour au fil des ans. C’est mon métier ( NDLR: il est éducateur) et je ne pourrais pas m’en passer. Mais l’adrénaline que procurent les matches seniors me manquait, et c’est pourquoi j’ai accepté de reprendre avec Maffle."