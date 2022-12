Auteur d'un triplé contre Poperinge, l'Houthémois Camille Dekeirschieter retrouve la forme

« Une vraie bande de potes »

Avec son triplé, le buteur a forcément joué un rôle prépondérant dans ce succès. Lui qui revient en forme après un passage à vide. "Je n’étais plus du tout en confiance. J’avais pris un peu de poids aussi. Mais j’ai continué à bien bosser la semaine. Ce travail paie désormais. Je suis à six réalisations sur les trois derniers matchs. Je me sens en pleine confiance. La trêve arrive même un peu tôt pour moi (rires). Mais je vais continuer à bien travailler pour réaliser les mêmes performances à la reprise. Qui aura lieu une semaine plus tard pour moi car j’ai pris ma 3e jaune dimanche dernier…"

Grâce à cette quatrième victoire, Houthem se rapproche du ventre mou. Le FC prouve aussi qu’il est capable d’accrocher de gros morceaux de la série. "On a mis un peu de temps à se lancer. Il a fallu attendre longtemps notre première victoire. Mais on n’a rien lâché malgré tout. Il y a encore des hauts et des bas. Mais on voit qu’on est capable de faire mal à tout le monde. Vu la mentalité affichée, je pense qu’on pourra encore créer quelques surprises lors du 2e tour. On doit viser la colonne de gauche".

Et ce sera déjà une très belle réussite vu la dernière saison difficile à vivre. "On ne va pas se mentir, c’était une catastrophe. Heureusement, ma 2e année ici se passe beaucoup mieux. On prend beaucoup de plaisir. On voit aussi que Thomas Magry, qui était arrivé en cours du dernier championnat, a pu mieux mettre en place sa méthode. Il a pu amener des gars d’expérience aussi. On a un super-groupe. On est une vraie bande de potes, même à l’extérieur du foot. Cela explique le bon travail qu’on réalise pour l’instant. On va faire le maximum pour que cela continue. On est en tout cas dans les clous pour réaliser l’objectif donné par Thomas à son arrivée. Il voulait monter dans les trois ans. L’année dernière, on devait poser les bases. Ici, le but est de passer une saison tranquille. Et l’an prochain, on va devoir essayer d’accéder à la P3. Mais il n’y a que sur le terrain qu’on devra le prouver".