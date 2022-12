Mouscron a tout bien fait, Tournai n’a rien fait de mal

Pour ceux qui sont éliminés, la reprise se fera après sept semaines de pause. "C’est long, note Jules Keunebrock, pivot du CN Tournai. Cette semaine, on va encore se voir un peu pour des séances tranquilles. Puis, le coach nous a donné congé avant une reprise le 2 janvier. Comme la trêve sera longue, on ne veut pas s’arrêter longtemps. Une dizaine de jours sera suffisante."

« Trop de pression »

Sorti de la Coupe, sixième du championnat, et dès lors hors play-off pour l’heure, à sept journées de la fin de la phase classique, que peut espérer le CNT de la suite ? "Anvers reste à notre portée au classement, les play-off restent envisageables. Il y a encore moyen mais on doit revenir à ce qui avait fait notre force en fin de saison passée. On doit arrêter de se mettre de la pression. Reprenons cette mentalité de voir match par match ! Ce sera plus simple à appréhender, surtout après avoir perdu des joueurs sur qui on comptait énormément."

Allusion à l’arrêt sans crier gare du gardien Nolan Carrez et du retrait de Louis Boussard qui s’est rendu compte que cumuler polo à haut niveau et études de médecine à Bruxelles était intenable. "Si on retrouve un effectif plus complet à la reprise, on compensera la perte de Louis. Nicolas Delaby donne le maximum dans le but pour combler le départ imprévu de Nolan. On mord sur sa chique car on avait espéré une autre saison que celle-ci alors qu’elle est déjà rendue assez difficile par la fermeture de la piscine et le déménagement à La Louvière."

« Une chose à la fois »

Du côté de Mouscron, on est loin de ces tracas. Avec le retour du capitaine Alex Grman samedi dernier, le noyau de Gabo Gallovich est à nouveau au complet et les soucis de piscine sont bien de l’histoire ancienne. Le début de saison est quasi parfait, seul un partage à La Louvière étant à relever. "Je suis très satisfait de ce qu’on a fait jusqu’ici. On n’a perdu que deux points chez les Loups qui sont clairement candidats au titre comme nous, note le coach des Dauphins. Le bilan est très positif. Félicitations aux gars qui ont bien bossé ! Mais on n’est qu’à la moitié de la saison. Je me ferai un plaisir de rappeler à la reprise que la saison dernière, on n’a perdu qu’un match, à Malines, et on a conclu la saison sans rien ! Pensons au jour le jour… Une chose à la fois ! Soyons fiers ce qui a déjà été fait mais restons lucides quant à ce qui doit encore être fait. Il ne faut pas penser que c’est joué car on reste loin de nos objectifs. En championnat, si on reprendra par Tielt, le dernier, la suite sera ardue La Louvière puis Tournai." Notez que le derby retour se jouera comme à l’aller à Mouscron. Il a été recasé le jeudi 16 février à 21 h 30.

Quant au menu des fêtes du RDM: "On s’est vu ces lundi et mardi pour des séances normales. Jeudi, on se voit une dernière fois sans véritablement s’entraîner. Et on se revoit le 2 janvier ! Le délai parfait pour recharger les batteries avant de reprendre les choses sérieuses."